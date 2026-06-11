Poljoprivrednici često donose katastrofalne investicijske odluke

Prije svega, želim naglasiti da su to radišni ljudi, ali su poslovno iznimno konzervativni, što je donekle i očekivano u ruralnim sredinama i koji teško prihvaćaju promjene

Kada bi naši poljoprivrednici umjesto prinosa po hektaru mislili na prinos na kapital, mnogi od njih napravili bi veliki korak ka profitabilnosti svoga poljoprivrednoga gospodarstva. O tome im na svojim tečajevima govori Ivan Malić, bivši predsjednik Uprave PPK-a Valpovo.

Nedavno je održao besplatne webinare. Kaže da na njima daruje sat vremena sadržaja pokazujući plastične primjere iz prakse te kako im brojevi i financijsko planiranje mogu spasiti poslovanje. To je ujedno i marketinški kanal za njegove tečajeve koji se plaćaju. Planira te webinare držati jednom na mjesec jer temu financijske pismenosti u poljoprivredi smatra bitnom i na nju gleda i kao na svoj društveno korisni angažman.

Malić je inače završio FER u Zagrebu (u srednjoj školi išao je na natjecanja iz matematike i fizike), kao IT stručnjak radio je pet godina u Ericssonu Nikoli Tesli, zatim je bio direktor Sektora razvoja u Fini, nakon čega je prešao u King ICT na poziciju člana Uprave za operacije. Tada je otkrio svijet financija i akvizicija, koji ga je potpuno očarao jer je nudio drukčiji pogled na poslovanje.

No želio je nešto novo, a kako je Stipo Matić (vlasnik King ICT-a) 2009. kupio PPK Valpovo, ponudio mu je mjesto u Upravi, na kojem je ostao, uz prekide, do ljeta 2023. U međuvremenu je u Benkovcu ušao u suvlasništvo tvrtke Zrno zdravlja za uzgoj badema u kojoj je, kaže, i direktor i traktorist i često radi fizičke poslove, što mu dođe kao odmor od umnog rada.

Gdje poljoprivrednicima curi novac?

– Prije svega, želim naglasiti da su to radišni ljudi, ali su poslovno iznimno konzervativni, što je donekle i očekivano u ruralnim sredinama. Teško prihvaćaju promjene, riječ je uglavnom o starijoj populaciji koja nerijetko ima završenu samo srednju školu, a financijski funkcioniraju prema najjednostavnijem principu: 'imam novca na računu – trošim; nemam novca – posuđujem'. Pritom vrlo često donose katastrofalne investicijske odluke. No to je širi problem agrara, jer kada razgovarate s agronomom, on također fokus redovito stavlja na agrotehniku i visinu prinosa na polju, a ja mu kažem da vlasnika ili direktora zanima koliki je povrat na uloženi kapital. Moja je želja da poljoprivrednici potpuno okrenu perspektivu i shvate da upravljaju i poljem i kapitalom te da cilj mora biti maksimalan prinos na taj kapital, a ne puki fizički prinos po hektaru.

Kako izgleda taj menadžerski pristup na vašem tečaju?

– U Valpovu smo radili rigorozne kalkulacije; vlasnika je to jako zanimalo i inzistirao je na podacima, praćenju i mjerenju. Imali smo izračunane troškove i profitabilnost u zarez, za sve investicije morali smo doći s izračunima povrata ili ušteda. Uzmimo osnovni primjer: poljoprivrednik želi kupiti novi stroj. Ključna pitanja moraju biti: kakav stroj, zašto baš taj, što će se njime konkretno postići i kako to financijski izmodelirati? Često se ide logikom 'kupit ću veći pa ću ostvariti uštede', ali to se mora dokazati u analizi i modelu povrata.