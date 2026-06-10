PDV raste brže od potrošnje: Prvi učinci Fiskalizacije 2.0

Ogroman skok broja računa od 49 posto i rast uplate PDV-a za 460 milijuna eura nadmašili su stopu inflacije i realni porast trgovine

Početak 2026. godine donio je dugo najavljivani prelazak na fiskalizaciju 2.0, a prvi službeni podaci Ministarstva financija i Porezne uprave za prvih pet mjeseci primjene pokazuju rast prihoda od poreza na dodanu vrijednost u odnosu na isto razdoblje lani.

Država je od početka siječnja do kraja svibnja ove godine ubrala 4.518.576.086 eura neto prihoda od PDV-a, dok su u prvih pet mjeseci prošle godine ti prihodi iznosili 4.058.663.504 eura. U državnu se blagajnu tako slilo gotovo 460 milijuna eura više, odnosno 11,33 posto više nego lani.