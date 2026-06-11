U novom broju čitajte o poduzetnicima povratnicima i njihovim biznisima

Ispisali smo priče povratnika iz inozemstva, analizirali Valamar, raspisali se o javnim financijama, ali i uočili novu ekonomsku anomaliju

Iz godine u godinu raste interes Hrvata za povratak iz inozemstva, što potvrđuje i mjera 'Biram Hrvatsku', putem koje su u posljednje tri godine odobrena 1802 zahtjeva, a 1720 iseljenika vratilo se i pokrenulo vlastiti posao. Prema podacima Ministarstva rada, interes kontinuirano raste od 2022. godine, a najveći broj povratnika dolazi iz Njemačke, Austrije i Irske.

Nema što se ne radi kako bi se Hrvate vratilo u Hrvatsku. No što je s onima koji su se vratili? Je li trava zelenija na drugim pašnjacima ili doma? Prema onome što smo čuli od poduzetnika koji su se vratili izgleda da su oni zeleniju travu donijeli u Hrvatsku, jer najčešći primjer povratnika su oni koji su otišli u inozemstvo, ondje razvili svoja znanja i vještine, vratili se u domovinu te ih odlučili primijeniti na domaćem terenu. Zato smo ovotjednu temu broja odlučili posvetiti upravo poduzetnicima povratnicima i njihovim biznisima.

Raspisali smo se i o javnim financijama. Naime, plan Ministarstva financija prema kojem udjel javnog duga u BDP-u ne bi trebao znatnije rasti počivao je na pretpostavci da se ekonomski rast neće usporiti, a time ni pasti proračunski prihodi. No, ova godina pokazala je da je taj plan bio na klimavim nogama.

Sredinom 2026. godine u Hrvatskoj je sve uočljivija nova ekonomska anomalija. S jedne strane sve je više signala da se nacionalna ekonomija ubrzano hladi. Istodobno sve je više signala da poslovna scena doslovno ključa. Uz prijetnju da će se nakon drugog tromjesečja steći uvjeti za proglašenje tehničke recesije, gomilaju se vijesti o akvizicijama, investicijama i drugim hrabrim poslovnim potezima. Kao da dolazi faza prosperiteta, a ne krize, o čemu u ovotjednoj kolumni piše Liderov glavni urednik Miodrag Šajatović.

Nedavnim otvorenjem Pical Resorta na hrvatskoj turističkoj mapi dobili smo još jedan izvanserijski turistički proizvod koji objedinjuje nekoliko segmenata: obiteljski i kongresni turizam i vrhunski gastroturizam. Ta investicija Valamara Riviere 'kuhala' se godinama, bila je primorana stati u vrijeme pandemije i sada kada je ugledala svjetlo dana, već je u svibnju popunjeno 70 posto planiranih kapaciteta za ovu godinu. Uz to, vrijednost Valamarove dionice od ulaska fondova u vlasničku strukturu 2016. do ovog svibnja povećala se za 131 posto pa nas je sve to navelo da napišemo kompanijsku priču o ovoj turističkoj perjanici.

Za novi broj Lidera razgovarali smo s poljoprivrednim financijskim konzultantom Ivanom Malićem, raspisali poduzetničku priču Ljubice Letinić i Lane Deban (book&zvook), dotakli se Svjetskog nogometnog prvenstva, ali i dočarali kako je bilo na ovogodišnjoj konferenciji 'Energetska budućnost Hrvatske'. Na kraju, pripremili smo i poseban prilog 'Poslovne zone'.