Certifikat je rezultat predanog rada cijelog tima na unaprjeđenju svih segmenata HR-a te predstavlja iznimno priznanje, ali i veliku odgovornost

NEXE d.d., najveća članica regionalnog proizvođača građevinskog materijala NEXE Grupe, preuzeo je Employer Partner certifikat, priznanje koje SELECTIO Grupa dodjeljuje organizacijama koje pokažu kvalitetan i strateški razvijen pristup upravljanju ljudskim potencijalima.

Iz kompanije su izjavili kako je za njih Employer Partner certifikat rezultat predanog rada cijelog tima na unaprjeđenju svih segmenata HR-a te predstavlja iznimno priznanje, ali i veliku odgovornost. Certifikat potvrđuje da NEXE kontinuirano ulaže u stvaranje poticajnog, stabilnog i motivirajućeg radnog okruženja te će i dalje nastaviti razvijati prakse koje podržavaju profesionalni i osobni rast svakog pojedinca unutar tima.

Ponosni su što su neovisni stručnjaci iz SELECTIO Grupe prepoznali kvalitetu HR sustava u NEXE-u i to im daje dodatnu motivaciju za daljnja unaprjeđenja, jer njihov cilj je osigurati izvrsno iskustvo kandidata i zaposlenika, brinući pri tome o njihovom zadovoljstvu te ravnoteži privatnog i poslovnog života.

HR kao sastavni dio poslovne strategije

U NEXE-u upravljanje ljudskim potencijalima snažno je integrirano u poslovnu strategiju. Godišnje planiranje zapošljavanja dio je jasno definiranih HR ciljeva koji se kontinuirano prate, a proces privlačenja talenata oslanja se na više od osam regrutacijskih kanala, uključujući i digitalne platforme poput TikToka. Zaposlenici aktivno sudjeluju u jačanju employer branda kroz ulogu ambasadora organizacije, sudjelovanjem na konferencijama, suradnjom s akademskom zajednicom te aktivnom prisutnošću na društvenim mrežama.

Transparentna komunikacija, razvoj zaposlenika i kultura uključivosti

Kako ističe voditeljica odjela za HR konzalting iz SELECTIO Grupe, Lara Šubić Šuša, „Nexe pokazuje visoku razinu zrelosti u upravljanju ljudskim potencijalima, gdje se HR procesi ne promatraju kao podrška, već kao ključni dio poslovnog upravljanja. Posebno se ističe dosljedna povezanost strategije, razvoja zaposlenika i kulture uključivosti, što dugoročno jača otpornost organizacije i njezinu tržišnu poziciju.“

Poseban naglasak stavljen je na razvoj, nagrađivanje i dobrobit zaposlenika, uz transparentan i jasno definiran sustav nagrađivanja koji dosljedno prepoznaje visoki doprinos zaposlenika. NEXE pruža širok spektar materijalnih i nematerijalnih benefita, dok programi wellbeinga dodatno doprinose angažiranosti zaposlenika.

Fleksibilni radni aranžmani dostupni su svim zaposlenicima, a sustavno se potiču i društvena odgovornost, raznolikost i uključivost, uz kontinuirano praćenje relevantnih pokazatelja i percepcije zaposlenika.

U fokusu evaluacije svih ključnih HR procesa za Employer Partenr certifikat je usklađenost HR praksi s poslovnim ciljevima i njihov doprinos dugoročnoj organizacijskoj uspješnosti. Certifikaciju provode SELECTIO stručnjaci koji evaluiraju zrelost i učinkovitost HR sustava u kontekstu stvarnih poslovnih potreba i realnih tržišnih zahtjeva. Na temelju više od dva desetljeća iskustva i evaluacije preko 2.000 HR sustava u regiji, SELECTIO Grupa razvila je referentni okvir za prepoznavanje i usporedbu najboljih HR sustava.