Ekonomija se hladi, poslovna scena ključa

Tri i pol desetljeća od povratka u kapitalizam završava prva faza tranzicije. Svjedoci smo početka nove faze

Sredinom 2026. godine u Hrvatskoj je sve uočljivija nova ekonomska anomalija. S jedne strane sve je više signala da se nacionalna ekonomija ubrzano hladi. Istodobno sve je više signala da poslovna scena doslovno ključa. Uz prijetnju da će se nakon drugog tromjesečja steći uvjeti za proglašenje tehničke recesije, gomilaju se vijesti o akvizicijama, investicijama i drugim hrabrim poslovnim potezima. Kao da dolazi faza prosperiteta, a ne krize.