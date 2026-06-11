Qelo širi mrežu: nove ultra-brze punionice stižu u Knin i Sinj

Nakon Labina i Gospića, Qelo tijekom lipnja otvara nove lokacije te ulazi u partnerstvo s Hey Park grupacijom

Dok broj električnih vozila na europskim cestama kontinuirano raste, infrastruktura za njihovo punjenje u Hrvatskoj i dalje zaostaje za potrebama tržišta, osobito tijekom ljetnih mjeseci kada se promet na turističkim i tranzitnim pravcima višestruko povećava. Upravo zato Qelo nastavlja intenzivno ulagati u razvoj mreže ultra-brzih punionica diljem Hrvatske, s ciljem stvaranja dostupnije i kvalitetnije infrastrukture za domaće vozače i strane goste.

U sklopu najnovijeg investicijskog ciklusa proširene su lokacije Stop Shop Labin i Stop Shop Gospić koje sada raspolažu s ukupno četiri ultra-brza mjesta za punjenje te većom dostupnom priključnom snagom, što omogućuje brže i učinkovitije punjenje tijekom razdoblja povećane potražnje.

Istovremeno, Qelo je sklopio ugovor o suradnji s Hey Park grupacijom, investitorom i upraviteljem modernih trgovačkih parkova diljem Hrvatske. Suradnja obuhvaća lokacije u Zadru, Vukovaru, Vinkovcima, Prelogu i Buzetu, dok se otvaranje novog Hey Parka u Ogulinu očekuje krajem ljeta. U prvoj fazi Qelo će preuzeti upravljanje postojećim uređajima za punjenje ili izgraditi nove punionice na lokacijama trgovačkih parkova.

- Električna vozila više nisu budućnost nego sadašnjost. Međutim, tijekom turističke sezone i dalje postoji izražen nedostatak ultra-brzih punionica na brojnim prometnim pravcima. Naš je cilj razvijati mrežu na lokacijama gdje vozači mogu kvalitetno iskoristiti vrijeme punjenja, uz dostupne trgovine, ugostiteljske i druge sadržaje - poručuje Predrag Šeatović, predsjednik uprave.

Takav pristup posebno dolazi do izražaja tijekom ljetnih mjeseci kada velik broj turista električnim vozilima prolazi kroz Hrvatsku. Nedostatak modernih ultra-brzih punionica na pojedinim autocestama i uz državne prometnice usmjerava vozače prema lokacijama koje osim brzog punjenja nude i dodatnu vrijednost kroz sadržaje i usluge, čime infrastruktura za elektromobilnost postaje dio ukupnog turističkog proizvoda.

Da je potražnja za kvalitetnom infrastrukturom u porastu potvrđuju i poslovni rezultati. Qelo je već tijekom svibnja zabilježio odlične rezultate punjenja na najfrekventnijim turističkim lokacijama i važnim tranzitnim pravcima, što dodatno potvrđuje potrebu za ubrzanom izgradnjom novih kapaciteta.

Ekspanzija se nastavlja već tijekom lipnja kada će u rad biti puštene nove ultra-brze punionice na lokacijama Stop Shop Knin i Stop Shop Sinj. Time će Qelo dodatno proširiti mrežu prema južnom dijelu Hrvatske te omogućiti kvalitetnije pokrivanje dalmatinskog zaleđa, područja koje dosad nije raspolagalo dovoljnim brojem ultra-brzih mjesta za punjenje.

Iz tvrtke ističu kako je riječ tek o dijelu planiranih ulaganja tijekom 2026. godine te da nastavljaju aktivno širiti mrežu na lokacijama koje povezuju lokalne zajednice, turistička odredišta i glavne prometne koridore.

- Želimo da Hrvatska bude jednako dostupna vozačima električnih vozila kao i vozačima automobila sa unutarnjim izgaranjem. Razvoj infrastrukture više nije pitanje budućnosti nego preduvjet za daljnji razvoj turizma, mobilnosti i gospodarstva - zaključuju iz Qela.