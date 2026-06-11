Wall Street pao, inflacija i cijene nafte porasle u SAD-u

Od 2. lipnja, kada je dosegnuo rekordnu razinu, S&P 500 indeks tehnološkog sektora pao je oko 11 posto

Na Wall Streetu su u srijedu burzovni indeksi pali više od 1,5 posto jer je ojačao pritisak na tehnološki sektor, jer je inflacija u SAD-u dosegnula najvišu razinu u tri godine i jer se situacija na Bliskom istoku ne smiruje.

Dow Jones indeks skliznuo je 1,87 posto, na 49.918 bodova, dok je S&P 500 pao 1,62 posto, na 7.266 bodova, a Nasdaq 1,98 posto, na 25.169 bodova.

Ponovno su, kao i dan prije, najviše pale cijene dionica u tehnološkom sektoru jer ulagači, kažu analitičari, povlače zaradu iz tog sektora, koji je mjesecima snažno rastao.

Od 2. lipnja, kada je dosegnuo rekordnu razinu, S&P 500 indeks tehnološkog sektora pao je oko 11 posto, što znači da je uronio u područje korekcije, više od 10 posto ispod svoje rekordne razine.

Pritom su najviše pale cijene dionica proizvođača čipova, koje su dugo vrijeme predvodile po rastu na tržištu.

Posljedica je to, među ostalim, zaoštravanje napetosti na Bliskom istoku. SAD je jučer započeo novi krug udara na više ciljeva dok je predsjednik Donald Trump obećao još više napada ako se ne postigne mirovni sporazum. Iran je odgovorio protunapadima na američke ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu.

Zbog toga su splasnule nade ulagača da će Hormuški tjesnac, ključni prolaz za izvoz nafte s Bliskog istoka, uskoro biti otvoren, pa su cijene nafte porasle.

To, pak, znači da bi se inflacija mogla zadržati na povišenim razinama dulje razdoblje. Jučer je objavljeno da su potrošačke cijene u SAD-u u svibnju porasle 0,5 posto na mjesečnoj razini, pa je inflacija na godišnjoj razini dosegnula 4,2 posto, najvišu razinu od travnja 2023. godine.

Tako se inflacija kreće znatno iznad ciljanih razina američke središnje banke od 2 posto, pa je sve jasnije da bi do kraja godine Fed mogao podići kamatne stope, što bi usporilo rast potrošnje i gospodarstva.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je 0,27 posto, na 10.254 boda, no frankfurtski DAX skliznuo je 0,97 posto, na 24.195 bodova, a pariški CAC 0,51 posto, na 8.161 bod.

Azijske burze pale, cijene nafte porasle

Na azijskim su burzama u četvrtak cijene dionica pale, ponajviše u tehnološkom sektoru, kao i na Wall Streetu dan prije, dok su cijene nafte porasle zbog napetosti na Bliskom istoku.

MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u minusu oko 1 posto.

Pritom su cijene dionica u Indiji, Šangaju, Hong Kongu i Južnoj Koreji pale između 0,1 i 4 posto, dok su u Australiji i Japanu blago porasle.

Tako većina burzi prati jučerašnji pad Wall treeta, kada je Dow Jones indeks skliznuo 1,87 posto, S&P 500 1,62, a Nasdaq 1,98 posto.

Ponovno su, kao i dan prije, najviše pale cijene dionica u tehnološkom sektoru jer ulagači, kažu analitičari, povlače zaradu iz tog sektora, koji je mjesecima snažno rastao.

Cijene nafte porasle

A zbog napetosti na Bliskom istoku cijene su nafte porasle. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela jutros ojačala 0,99 posto, na 94,05 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 1,18 posto, na 91,05 dolara.

Dolar stabilan

Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost dolara prema košarici valuta stabilna.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 100,03 boda, dok je jučer u ovo doba iznosio 100,02 boda.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 160,35 na 160,50 jena.

No, američka je valuta ojačala u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1545 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1540 dolara.