Određena cijena Bosqarovih dionica, ulagači već u plusu 19 posto

Kompanija je odredila vrijednost na 25,50 eura, u donjem dijelu najavljenog raspona, dok je cijena na burzi u srijedu iznosila 30,40 eura

Cijena novih dionica Bosqara iznosit će 25,50 eura, u donjem rasponu određenom uoči sekundarne ponude dionica. Iz kompanije su u četvrtak priopćili da je Uprava, uz suglasnost Nadzornog odbora, donijela Odluku o određivanju konačne cijene novih dionica, kojom je određena konačna cijena od 25,50 eura. Podsjetimo, raspon cijene postavljen je između 25,50 i 26,50 eura.

U priopćenju se navodi kako je odluka donesena 'uzevši u obzir iskazani interes ulagatelja u pogledu cijene i broja upisanih novih dionica tijekom razdoblja trajanja ponude u drugom krugu upisa, trenutne i očekivane uvjete na tržištima kapitala i financijskim tržištima te procjenu izglednosti rasta, čimbenika rizika i ostalih informacija koje se odnose na poslovanje Društva'. S obzirom na to da je cijena postojećih Bosqarovih dionica u srijedu iznosila 30,4 eura, novi dioničari već su u plusu više od 19 posto.

Kompanija je prošloga tjedna objavila rezultate dotadašnjeg interesa ulagatelja. U samo četiri dana zaprimljen je interes za 93 posto izdanja, ukupno vrijednog više od 150 milijuna eura. Po veličini izdanja, ovo je do sada najveće prikupljanje kapitala na Zagrebačkoj burzi. Kako je najavljeno, sredstva prikupljena kroz SPO koristit će se prvenstveno za financiranje budućih ulaganja i akvizicija, uključujući i potencijalnu akviziciju PIK Vrbovca, kao i za daljnje širenje poslovanja i jačanje tržišne pozicije.

U srijedu u 16 sati istekao je rok za upis dionica za nove dioničare, dok postojeći dioničari svoje ponude mogu predati do 15. lipnja. Prema ranije najavljenom rasporedu, odluka o alokaciji dionica donijet će se do srijede, 17. lipnja. Početak trgovanja novim dionicama predviđen je do 7. srpnja.