Porez na kapitalnu dobit: Što sve treba znati prilikom prijave

Porez na kapitalnu dobit za 2025. godinu plaća se najkasnije do 2. ožujka 2026. godine, a prijavljuje se kroz obrazac JOPPD

Svi koji su u prošloj godini trgovali dionicama, ETF-ovima, kriptovalutama i drugim oblicima financijske imovine ovih dana moraju obratiti pažnju na porez na kapitalnu dobit. Iako riječ "porez" zadaje glavobolju gotovo svakome, prijaviti se mora, pa treba ponoviti i pravila prijave.

Porez na kapitalnu dobit za 2025. plaća se po stopi od 12 posto, ali samo ako su ispunjeni svi ključni uvjeti. Naime, porez se plaća isključivo na stvarno ostvarenu dobit od prodaje financijske imovine poput dionica, udjela u fondovima i sličnih instrumenata. Porezne obveze nema ako dobit nije ostvarena ili ako se imovina prodaje nakon što ste ju imali dulje od dvije godine bez obzira na iznos koji ste zaradili od prodaje.

Ukupna obveza ispod 2 eura ne podliježe prijavi

Drugim riječima, ako ste imali dionice Končara, Applea, Nvidije ili bilo koje druge kompanije te je njihova vrijednost rasla ne znači nužno da morate plaćati porez. Porez se plaća tek nakon prodaje i to samo ako ste dionice prodali unutar dvije godine od kupnje i ako ste pritom zaradili od prodaje.

No, ako je ukupna dobit manja od 16,70 eura, a porezna obveza ne prelazi dva eura, ne morate ju prijaviti pod uvjetom da je ulaganje ostvareno u Hrvatskoj putem financijskog posrednika i da je o tome zaprimljena potvrda. U tom slučaju posrednik dostavlja podatke poreznim tijelima, a ta se dostava smatra valjanom prijavom.

Jedna od najčešćih pogrešaka, kažu nam porezni savjetnici, jest uvjerenje da se prijavljuju samo oporezive dobiti. To nije točno. Prijavljuje se ukupno ostvarena dobit, umanjena za gubitke, bez obzira na to plaća li se na nju porez. Prodaja nakon dvije godine ne povlači porez, ali se i dalje treba prijaviti.

Kapitalni gubici mogu se koristiti za smanjenje dobiti ostvarene unutar iste kalendarske godine, bez obzira na to o kojoj se vrsti ulaganja radi. Dobici i gubici od dionica, fondova ili kriptovaluta međusobno se prebijaju, a porez se plaća isključivo na konačnu pozitivnu razliku. Ako je ukupni rezultat ulaganja u toj godini negativan, porezne obveze nema pa se porez ne prijavljuje. Važno je pritom naglasiti da se gubici ne mogu prenositi u sljedeće porezne godine, odnosno svaka se godina promatra zasebno.

FIFO obvezan za financijsku imovinu

Kod više kupnji iste financijske imovine primjenjuje se isključivo tzv. FIFO pravilo, prema kojem se smatra da se prvo prodaje ono što je prvo kupljeno. Porezni obveznik pritom nema mogućnost izbora ili prilagodbe redoslijeda prodaje, pa se dobit uvijek računa na temelju najstarije kupnje, neovisno o stvarnoj namjeri investitora. Dakle, ako je ista dionica kupljena u različitim razdobljima i po različitim cijenama, prilikom prodaje uvijek se uzima u obzir najstarija kupovna cijena.

Porez na kapitalnu dobit za 2025. godinu plaća se najkasnije do 2. ožujka 2026. godine, s obzirom na to da je 28. veljače neradni dan, a prijavljuje se kroz obrazac JOPPD. Kako su nam za potrebe pisanja ovog članka rekli porezni stručnjaci, važno je napomenuti da se JOPPD veže uz 31. prosinca 2025. godine kao referentni datum porezne godine.

Valja napomenuti da se ova pravila ne odnose na prodaju udjela u društvima koji nisu prenosivi na tržištu kapitala, poput udjela u d.o.o.-ima. Takve se transakcije prijavljuju u roku od osam dana, porez se utvrđuje rješenjem, a JOPPD se u tom slučaju ne podnosi.