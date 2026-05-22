Iznajmljivači u klinču s porezima i fiskalizacijom, a sezona iza ugla

Budući da fiskalizacija nije jedina porezna briga, iznajmljivači svakako trebaju provjeriti svoj porezni status

Piše: Domagoj Bakran, ovlašteni porezni savjetnik, Kreston Croatia

Fizičke osobe mogu pružati usluge smještaja u turističke svrhe na više načina, ovisno o pravnom ustrojstvu i načinu obavljanja djelatnosti. Najčešći je oblik pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, pri čemu građani mogu iznajmljivati smještaj bez osnutka obrta ili trgovačkog društva, pod uvjetom da za to dobiju rješenje mjerodavnog tijela. Takve usluge uključuju iznajmljivanje soba, apartmana i kuća za odmor u vlasništvu iznajmljivača, kao i pružanje smještaja u kampu na vlastitom zemljištu. Osim toga, smještaj se može pružati u sklopu registrirane djelatnosti, primjerice kao obrt ili trgovačko društvo.

Posebno treba istaknuti mogućnost pružanja ugostiteljskih usluga na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu (OPG), kada su te usluge dopunska djelatnost poljoprivrednoj proizvodnji, što povlači drukčiji porezni tretman u odnosu na klasične iznajmljivače. Podsjećamo, od 2025. dodatno je uvedena razlika između 'iznajmljivača' i 'domaćina', pri čemu se domaćinom smatra osoba koja ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave na kojemu se nalazi objekt. Ta podjela trenutačno nema izravan porezni učinak, ali može biti temelj za buduće regulativne promjene.