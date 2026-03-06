Vrhovni sud poduzećima otežao prikupljanje kapitala

Prema zakonu, na skupštini društva dovoljne su tri četvrtine glasova da se isključi pravo prvenstva postojećih dioničara za stjecanje novih dionica

Piše: dr. sc. Stjepan Lović, odvjetnik

Za potrebe poslovanja društva prikupljaju kapital i zaduživanjem, no tada su često izložena obvezi korištenja kapitala pod uvjetima i nadzorom kreditora. Da bi to izbjegla najčešći način prikupljanja dodatnih sredstava je povećanje temeljenoga kapitala, tj. dokapitalizacija. Povećava se uplatama postojećih ili novih članova društva/dioničara, a čime se s jedne strane povećava financijska snaga društva, ali i mijenja njegova vlasnička struktura.