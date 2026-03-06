Dokapitalizacija
Vrhovni sud poduzećima otežao prikupljanje kapitala
6. ožujka 2026.
foto Shutterstock
Prema zakonu, na skupštini društva dovoljne su tri četvrtine glasova da se isključi pravo prvenstva postojećih dioničara za stjecanje novih dionica
Piše: dr. sc. Stjepan Lović, odvjetnik
Za potrebe poslovanja društva prikupljaju kapital i zaduživanjem, no tada su često izložena obvezi korištenja kapitala pod uvjetima i nadzorom kreditora. Da bi to izbjegla najčešći način prikupljanja dodatnih sredstava je povećanje temeljenoga kapitala, tj. dokapitalizacija. Povećava se uplatama postojećih ili novih članova društva/dioničara, a čime se s jedne strane povećava financijska snaga društva, ali i mijenja njegova vlasnička struktura.
