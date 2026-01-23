Val propadanja tvrtki nastavit će se i u 2026. unatoč padu kamata

Poremećaji poput promjena kamata, stanja u sektorima i novih propisa odredit će koja će poduzeća opstati, a koja propasti

Insolventnost poduzeća, stanje u kojem tvrtka više ne može podmirivati svoje račune i obveze, na globalnoj bi razini mogla nastaviti biti visoka i tijekom 2026. godine. Kako se navodi u novoj analizi Cofacea, stručnjaci upozoravaju da bi povećanje kamatnih stopa na poslovne kredite od samo 25 baznih bodova bilo dovoljno da u potpunosti poremeti trend smirivanja tržišta.

Tako bi ova godina trebala ponuditi predah, a ne poboljšanje, izjavio je Jonathan Steenberg, Cofaceov ekonomist za Ujedinjeno Kraljevstvo, Beneluks i nordijske zemlje.

- Broj insolventnosti neće pasti, jednostavno će prestati ubrzavati. Ako bi se kamatne stope smanjivale sporije nego što se očekivalo, stabilizacija bi odmah nestala - dodao je Steenberg.

Zavaravajuća stabilizacija

Nakon tri godine kontinuiranog rasta, insolventnosti će nastaviti rasti, ali sporijim tempom, uz pomoć postupnog ublažavanja kamatnih stopa i uvjeta kreditiranja. Međutim, ova stabilizacija ostaje krhka: razine duga ostaju visoke, marže su komprimirane, a najizloženiji sektori i dalje pokazuju znakove napetosti.

Očekuje se da će Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo ostati na visokoj razini, dok će Španjolska imati koristi od jačeg makroekonomskog zamaha. Italija uglavnom će imati koristi od statističkih učinaka svojih proceduralnih reformi. U Nizozemskoj će porast insolventnosti odražavati postupni povratak na razine bliske onima prije pandemije. Kontinent ostaje izuzetno osjetljiv na troškove kredita, što će uvelike odrediti putanju za 2026.

U Sjedinjenim Američkim Državama tvrtke će i dalje biti pogođene usporavanjem gospodarstva i povećanjem tarifa, a Kanada će vidjeti značajan pad insolventnosti nakon produljenog ciklusa rasta. U azijsko-pacifičkoj regiji, Japan će i dalje biti kažnjen stalno višim kamatnim stopama i nekoliko ranjivih sektora, dok se očekuje da će Australija stagnirati nakon snažne postpandemijske normalizacije.

Ovakva dinamika potvrđuje da će lokalni poremećaji – bilo da je riječ o promjenama kamata, stanju u pojedinim sektorima ili novim propisima – i u 2026. godini diktirati tko će od poduzeća opstati, a tko prestati plaćati svoje obveze.

Utjecaj na europska gospodarstva

Stabilizacija koja se očekuje u 2026. ovisit će o stalnom ublažavanju stopa, ali ravnoteža ostaje nestabilna: tvrtke ostaju vrlo osjetljive na trošak kredita nakon nekoliko godina prekomjernog duga. Povećanje kamatnih stopa od 25 baznih bodova moglo bi uzrokovati ponovni porast globalnih insolventnosti na oko četiri do pet posto, trend sličan onome iz 2025. godine.

Takav scenarij posebno bi utjecao na europska gospodarstva, koja su više izložena dugu s promjenjivom kamatnom stopom, kao i na sektore s niskim kapacitetom servisiranja duga poput građevinarstva, kemikalija i tekstila.

Ova povećana osjetljivost služi kao podsjetnik da će 2026. godine putanja insolventnosti manje ovisiti o rastu nego o tempu monetarne prilagodbe, što će troškove financiranja učiniti pravim arbitrom nadolazeće godine.