Uprava Petrokemije predlaže smanjenje temeljnog kapitala i dokapitalizaciju

Većinski vlasnik Petrokemije, turska Yildirim Group izvješćuje o negativnom poslovanju u 2025. te najavljuje gubitke i u ovoj godini

Petrokemija Kutina sazvala je glavnu skupštinu za 12. ožujka, na kojoj će većinski vlasnik - turska grupa Yildirim Group, predložiti sanaciju gubitaka smanjenjem temeljnog kapitala, a potom i dokapitalizaciju.

U objavljenom pozivu na glavnu skupštinu uprava Petrokemija izvijestila je da su na dan 31. prosinca 2024. evidentirani gubici u iznosu od 121,77 milijuna eura, dok temeljni kapital iznosi 147,75 milijuna eura.

Akumulirani gubitak djelomično je pokriven iz rezervi kapitala, pa je preostali iznos od 101,29 milijuna eura ostao nepokriven.

Uz suglasnost nadzornog odbora, uprava glavnoj skupštini predlaže pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka, nakon čega najavljuje dokapitalizaciju.

Naime, negativno poslovanje Petrokemije nastavljeno je u 2025. godini, a uprava na gubitke računa i u 2026.

- Pokriće nagomilanih gubitaka od osobite je važnosti radi očuvanja financijske stabilnosti i dugoročne održivosti poslovanja - naglašava uprava u pozivu na glavnu skupštinu.

Nakon pokrića gubitaka temeljni kapital Petrokemije smanjio bi se na 46,46 milijuna eura. Uprava potom najavljuje dokapitalizaciju.

- Nužno je bez odgode pristupiti povećanju temeljnog kapitala uplatom novih sredstava kako bi se osigurala dugoročna adekvatnost kapitala, stabilnost poslovanja i trajna usklađenost s propisima - upozorava uprava.

Svoj prijedlog obrazlaže činjenicom da će Petrokemija zabilježiti gubitke u poslovanju tijekom 2025. godine te procjenom da se negativna kretanja očekuju i u 2026., pri čemu bi gubici mogli prijeći polovicu iznosa temeljnog kapitala.

- Stoga će dioničarima u razumnom roku biti iznesen prijedlog dokapitalizacije s detaljnim parametrima - navodi se u pozivu, uz upozorenje da će ovisno o poslovnim rezultatima Petrokemije, "biti moguće dodatno smanjenje temeljnog kapitala do najnižeg zakonom propisanog iznosa od 25.000 eura, radi sanacije gubitaka koji se očekuju u narednom razdoblju, nakon čega će uslijediti povećanje temeljnog kapitala novim uplatama".

Država, odnosno Vlada Republike Hrvatske, trenutačno drži kontrolni paket od 25 posto plus jedne dionice. Zasad nije poznat stav države o predloženim odlukama o smanjenju temeljnog kapitala i dokapitalizaciji Petrokemije.