Zaba lansirala mini obveznice za financiranje rasta poduzeća

Novi proizvod Zagrebačke banke omogućuje malim i srednjim poduzećima fleksibilnije prikupljanje kapitala za rast, investicije i razvoj

Zagrebačka banka (Zaba), članica Grupe UniCredit, predstavila je mini obveznicu, novi proizvod namijenjen financiranju poduzeća koji im omogućava alternativni i inovativni način prikupljanja kapitala u svrhu daljnjeg rasta i razvoja, a prvim izdanjem podržala je tvrtku Termodinamika.

Mini obveznica namijenjena je malim i srednjim poduzetnicima te komunalnim društvima u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave, a poduzeća mogu koristiti financijska sredstva za investicije, obrtni kapital te transakcije spajanja i akvizicija. U odnosu na klasičan način financiranja, ovaj proizvod karakteriziraju značajke financiranja obveznicama koje klijentima omogućavaju fleksibilniju i pragmatičniju strukturu duga i njegove otplate. Zagrebačka banka za svoje će klijente aranžirati mini obveznice, ali ih planira i podržati kao ulagatelj, navodi se u priopćenju.

U sklopu prve transakcije, istaknuto je, Zaba je aranžirala i ulaganjem podržala prvo izdanje mini obveznice Termodinamike, kompanije iz Splita specijalizirane za trgovinu građevinskim materijalom, metalurgiju, hidroizolacijske sustave te opremu za vodovod i grijanje. Radi se o ukupnom nominalnom iznosu od šest milijuna eura, a izdanje mini obveznice strukturirano je na način da omogućuje Termodinamici financijsku fleksibilnost tijekom investicijskog ciklusa, uz istovremeno očuvanje likvidnosti.

Model razvijen u Italiji

Što se Zabe tiče, njenim klijentima su na raspolaganju su i dodatne mogućnosti poput mini obveznica vezanih uz područje ESG-a te savjetovanja u različitim područjima razvoja poslovanja. Tržište mini obveznica, kao alternativa tradicionalnom bankarskom financiranju u Europi, bilježi stalan rast, a model je posebno razvijen upravo u Italiji, gdje je UniCredit jedan od lidera u takvom obliku financiranja, navodi se u priopćenju.

Prenose se i izjave direktora Gospodarstva u Zabi Stipe Pejića, direktora Savjetovanja i financiranja Silvia Palića te Karla Pavele, većinskog vlasnika i predsjednika Uprave Termodinamike.

- Stalnim razvojem inovativnih proizvoda i širenjem palete usluga kojima odgovaramo na stvarne potrebe svojih klijenata iznova dokazujemo da smo im pouzdan financijski partner koji stoji uz njih u svim fazama razvoja. Uvođenjem mini obveznica u ponudu omogućavamo poduzećima novi pristup financiranju, a istovremeno doprinosimo i jačanju hrvatskog gospodarstva - izjavio je Pejić.

- Mini obveznice šire spektar dostupnih izvora financiranja za hrvatske poduzetnike i stvaraju dugoročni potencijal za jačanje tržišta kapitala. Takvim pristupom, uz podršku snažnog lokalnog tima i stručnost Grupe UniCredit čija smo članica, pružamo klijentima alternativni način financiranja uz fleksibilnost i snažan potencijal za rast i razvoj - rekao je Palić.

- Mini obveznica Zagrebačke banke daje novi zamah našim ambicijama i poslovnim planovima te nam omogućava snažniji fokus na inovacije i širenje poslovanja. Prikupljena sredstva iskoristit ćemo za financiranje jasno definiranog investicijskog i razvojnog ciklusa društva - izjavio je Pavela.