Ante Todorić novi je direktor u PwC-u Hrvatska

Ante Todorić s 1. ožujkom postao je novi direktor u Odjelu transakcija (Deals) PwC-a Hrvatska, što predstavlja dodatni korak PwC-a Hrvatska prema pružanju još kvalitetnije podrške klijentima u strateški važnim i često složenim poslovnim transakcijama, priopćili su iz te kompanije.

Od pridruženja PwC-u Hrvatska 2019. godine, Todorić je sa svojim timom uspješno savjetovao brojne domaće i međunarodne klijente u svim fazama poslovnih transakcija. Sudjelovao je u nekim od najznačajnijih i najzahtjevnijih M&A transakcija u Hrvatskoj, u sektorima hotelijerstva, maloprodaje, energetike i proizvodnje.

Također, aktivno je sudjelovao i u projektima savjetovanja javnog sektora, s fokusom na unapređenje upravljanja državnom imovinom i povećanje operativne učinkovitosti. Njegov rad odlikuju iznimne analitičke sposobnosti, dubinsko razumijevanje tržišta te pronalasci kvalitetnih rješenja za klijente, s naglaskom na stvaranje dugoročne vrijednosti.

Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer financije, te je dugogodišnji član Međunarodne udruge ovlaštenih računovođa (ACCA).

- Iznimno se veselim još jednom novom poglavlju svoje profesionalne karijere i izazovima koji su preda mnom. M&A tržište u Hrvatskoj značajno je sazrjelo posljednjih godina, a posebno me motivira prilika da svojim znanjem i iskustvom, kroz rad na projektima s klijentima, doprinesem njegovom daljnjem razvoju. Prije svega, želio bih zahvaliti svojoj obitelji na nesebičnoj podršci, klijentima koji su mi svojim povjerenjem i zahtjevnim projektima omogućili kontinuirani rast, kao i sjajnim kolegama u PwC-u s kojima sam imao i nadalje imam privilegiju surađivati. Njihova izvrsnost i podrška bili su ključni za moj profesionalni put - istaknuo je povodom imenovanja na poziciju direktora.