Napetosti na Bliskom istoku spustile europske burze

Cijene sirove nafte porasle su za više od dva posto jutros, nakon što su SAD i Iran objavili da su tijekom vikenda razmjenjivali vatru

Rast napetosti na Bliskom istoku u ponedjeljak je na europskim burzama rezultirao padom najvažnijih indeksa, jer su ugasle nade investitora u skori završetak konflikta između SAD-a i Irana, a zasad se negativnom trendu odupire jedino tehnološki sektor.

Paneuropski Stoxx 600 indeks bio je oko 10 sati u minusu 0,33 posto. Istodobno, frankfurtski DAX oslabio je 0,02 posto, na 25.098 bodova, londonski FTSE indeks za 0,31 posto, na 10.377 bodova, a pariški CAC za 0,06 posto, na 8.178 bodova.

Cijene sirove nafte, ključnog resursa za energetski siromašnu Europu, porasle su za više od dva posto jutros, nakon što su SAD i Iran objavili da su tijekom vikenda razmjenjivali vatru dok nastavljaju pregovore o okončanju sad već tromjesečnog rata. Geopolitičke napetosti visoke su i između Izraela i libanonskog Hezbollaha.

Većina dioničkih sektora bila je u crvenom. Negativnom trendu odupire se europski tehnološki sektor, ojačavši u prosjeku za 0,45 posto nakon što se japanska SoftBank grupa obvezala uložiti 45 milijardi eura u Francusku tijekom sljedećih pet godina kako bi izgradila infrastrukturu za umjetnu inteligenciju. To ulaganje dio je sveobuhvatnijih Softbankovih planova o ulaganju u Francusku, ukupno vrijednih 75 milijardi eura. Tehnološki indeks Stoxx Europe dosegnuo je razinu od 1.007 bodova, najvišu razinu od rujna 2020. godine.

Budžetska aviokompanija EasyJet osvrnula se na nagađanja o nadolazećoj ponudi za preuzimanje od strane američke investicijske tvrtke Castlelake, rekavši da joj nitko nije pristupio s ponudom, ali da će razmotriti svaki prijedlog koji stigne. Dionica EasyJeta porasla je po otvaranju burze za 11,5 posto.

S druge strane, dionice Universal Music Groupa kliznule su 1,5 posto, budući da je kompanija odbacila prijedlog Bill Ackmanove investicijske tvrtke Pershing Square ​Capital Management o preuzimanju.

Azijske burze porasle na krilima potražnje za AI opremom

Na azijskim burzama cijene dionica ojačale su u ponedjeljak budući da je procvat svega što je povezano s umjetnom inteligencijom (AI) nastavio pokretati potražnju za IT dionicama, dok je nedostatak napretka u mirovnim pregovorima SAD-a i Irana pao u drugi plan, unatoč rastu cijena nafte.

SCI indeks azijsko-pacifičkih dionica porastao je danas 1,11 posto, ponajviše pod utjecajem rasta cijena dionica kompanija koje proizvode poluvodiče i opremu povezanu s umjetnom inteligencijom.

Japanski Nikkei na dobitku je 0,75 posto, a u plusu je i južnokorejski Kospi za 4,4 posto te honkonški HSI za 0,9 posto, dok su indeksi šangajske i australske burze u blagom padu.

Dok pregovarači iz Washingtona i Teherana rade na postizanju mirovnog dogovora na Bliskom istoku, predsjednik Donald Trump zamjetno šuti o njihovom napretku. Američki ministar obrane Pete Hegseth u subotu je kazao da je SAD spreman ponovno pokrenuti napade na Iran ako se dogovor ne može postići. Napetostima u regiji nije pomoglo ni napredovanje Izraela dublje u Libanon u borbi protiv militantne skupine Hezbollah, koju podržava Iran.

Nedostatak vijesti o pregovorima pogurnuo je cijenu barela Brenta jutros za 2,1 posto na 93,02 dolara po barelu, dok je američka sirova nafta poskupjela 2,6 posto na 89,61 dolar.

Najveća dobitnica je dionica Samsung Electronicsa, sa skokom cijene za gotovo 10 posto, nakon što je kompanija priopćila da je počela slati kupcima uzorke svog najnovijeg HBM memorijskog čipa. Snaga AI uzleta naglašena je podacima koji govore da je južnokorejski izvoz u svibnju porastao po najvećoj stopi u više od četiri desetljeća, dosegnuvši rekordnih 87,75 milijardi dolara.

U očekivanju izvješća o zaposlenosti u SAD-u

Na deviznim tržištima oprezno se trguje uoči ovotjednog službenog podatka o zaposlenosti u SAD-u tijekom svibnja. Na tržištima se trenutno procjenjuje da su šanse 50:50 da će Fed podići kamatne stope do kraja godine kako bi spriječio da rastuće cijene započnu poticati inflatorna očekivanja.

Niz članova Feda trebao bi govoriti ovog tjedna, a glavnu smjernicu dat će izvješće o zapošljavanju za svibanj u petak. Prema tržišnim prognozama, očekuje se solidan rast zaposlenosti od 85.000, što bi stopu nezaposlenosti zadržalo stabilnom na 4,3 posto. Sve iznad 85.000 vjerojatno bi dodatno smanjilo izglede za povećanje stope.

Dolarov indeks jutros je porastao 0,12 posto, na 99 bodova, nakon dva tjedna pada.

Pritom je tečaj dolara poskupio 0,13 posto prema jenu, na 159,47 jena, a skuplji je i za 0,11 posto u odnosu na euro, kojim se trguje po 1,1645 dolara.

Dolar je bio neznatno jači prema jenu na 159,45 jena, ali su bikovi bili oprezni zbog rizika od japanske intervencije u slučaju probijanja granice od 160,00 jena.GLOBAL MARKETS-Asia stocks extend AI boom, oil up on Gulf risk