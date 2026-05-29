Indeksi na Wall Streetu dosegnuli nove rekorde

Svi indeksi dosegnuli su nove rekordne razine, nakon vijesti da su SAD i Iran postigli sporazum o produženju primirja za 60 dana

Na Wall Streetu su u četvrtak svi najvažniji indeksi dosegnuli nove rekordne razine jer je ulagače ohrabrila vijest o produženju primirja između SAD-a i Irana za 60 dana.

Dow Jones indeks ojačao je 0,05 posto, na 50.668 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,58 posto, na 7.563 boda, a Nasdaq 0,91 posto, na 26.917 bodova.

- Ulagači su na oprezu, s obzirom da vijesti govore malo o napretku u pregovorima, pa potom o novim napadima. No, ipak se vjeruje da će se problemi riješiti mirnim putem - kaže Jamie Cox, partner u tvrtki Harris Financial Group.

Ulagače zabrinjava inflacija koja je zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena nafte u SAD-u dosegnula najviše razine u tri godine, pa se procjenjuje da bi američka središnja banka krajem godine mogla povećati kamatne stope.

A to bi usporilo rast američkog gospodarstva, koje ionako usporava. Jučer je objavljena druga procjena prema kojoj je bruto domaći proizvod (BDP) u prvom tromjesečju porastao 1,6 posto godišnje, sporije u odnosu na prvu procjenu.

Unatoč tome, tržište nastavlja rasti, što se ponajviše zahvaljuje optimizmu ulagača po pitanju razvoja umjetne inteligencije. Stoga cijene tehnoloških dionica predvode po rastu na tržištu.

- Geopolitičke napetosti i ostali rizici su u drugom planu jer su globalno gospodarstvo i zarade kompanija prilično otporni. U fokusu je umjetna inteligencija, a premda se cijene dionica u tom sektoru čine povišene, očekivanja u vezi zarada rastu brže od cijena dionica - objašnjava Jitania Kandhari, direktorica u tvrtki Morgan Stanley Investment Management.

Azijske burze prate rast Wall Streeta

Na azijskim su burzama u petak cijene dionica porasle, kao i na Wall Streetu dan prije, dok su cijene nafte pale nakon vijesti o produženju primirja između SAD-a i Irana.MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u plusu oko 1 posto, dosegnuvši novu rekordnu razinu.

Pritom su cijene dionica u Indiji, Hong Kongu, Australiji, Japanu i Južnoj Koreji porasle između 0,1 i 3,2 posto. U Šangaju su, pak, blago pale.

Cijene nafte pale oko 1 posto

A zahvaljujući produženju sporazuma o primirju između SAD-a i Irana, cijene su nafte pale, pa su na putu gubitka u ovom tjednu od oko 10 posto. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela jutros skliznula 1,09 posto, na 92,70 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 1,32 posto, na 87,75 dolara.

Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost dolara prema košarici valuta pala, pa je na putu gubitka u ovom tjednu.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 99,07 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 99,45 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo s jučerašnjih 159,55 na 159,30 jena.

Američka je valuta oslabila i u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1635 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1595 dolara.