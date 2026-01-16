Tvrtke i tržišta
Bankrot Oikos Housinga: Kamp na Pagu ključan za otplatu dugova
16. siječnja 2026.
foto Shutterstock
Propast slovenskog proizvođača mobilnih kućica Oikos Housinga lomi se na turističkom projektu s 36 kućica kod Novalje
Slovenski proizvođač mobilnih kućica Oikos Housing, koji je godinama slovio kao primjer uspješnog spoja održive gradnje i turističkog investiranja, završio je u bankrotu s višemilijunskim dugovima. Dio tih obveza pokušat će se namiriti prodajom turističkog naselja s 36 mobilnih kućica u blizini Novalje na otoku Pagu, projekta koji je ujedno postao središnja točka stečajnih postupaka povezanih društava grupe.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci