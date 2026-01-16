Bankrot Oikos Housinga: Kamp na Pagu ključan za otplatu dugova

Propast slovenskog proizvođača mobilnih kućica Oikos Housinga lomi se na turističkom projektu s 36 kućica kod Novalje

Slovenski proizvođač mobilnih kućica Oikos Housing, koji je godinama slovio kao primjer uspješnog spoja održive gradnje i turističkog investiranja, završio je u bankrotu s višemilijunskim dugovima. Dio tih obveza pokušat će se namiriti prodajom turističkog naselja s 36 mobilnih kućica u blizini Novalje na otoku Pagu, projekta koji je ujedno postao središnja točka stečajnih postupaka povezanih društava grupe.