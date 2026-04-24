Nizom inovacija idemo ukorak sa svjetskim trendovima

O digitalizaciji maloprodaje, automatiziranom upravljanju lancem opskrbe i inovacijama koje Konzum svrstavaju uz bok svjetskih trendova

Piše: Zoran Mitreski, predsjednik Uprave Konzuma

– Konzum kao vodeći domaći maloprodajni lanac kontinuirano prilagođava poslovanje s ciljem očuvanja stabilnosti i dostupnosti proizvoda. Ključne mjere uključuju snažnu orijentaciju na domaće proizvođače i dobavljače, koji čine temelj otpornosti sustava, kao i kontinuiranu diverzifikaciju dobavnih pravaca.

Naše iskustvo upravljanja krizama dodatno je ojačalo procese i omogućilo pravodobne reakcije, pa opskrbni lanac i u aktualnim okolnostima funkcionira stabilno. Istodobno Konzum snažno ulaže u digitalizaciju i razvoj najboljih tehnoloških rješenja. Zahvaljujući implementaciji vrhunskih alata, strojnog učenja i umjetne inteligencije, unaprjeđujemo upravljanje procesima, od logistike do rada u prodavaonicama.

Upravljanje lancem opskrbe visoko je automatizirano, a veliki iskoraci ostvareni su i u procesima upravljanja asortimanom i promocijama. Idemo ukorak sa svjetskim trendovima nizom inovacija, od prodavaonice bez klasičnih blagajni, u kojoj se naplata odvija automatski uz pomoć umjetne inteligencije i računalnog vida, do samoposlužnih blagajni, AI vaga, elektroničkih cijena te različitih modela plaćanja, uključujući digitalna rješenja.

Kada je riječ o očekivanjima do kraja godine, predviđamo stabilne poslovne rezultate. Operativna spremnost sustava, fleksibilnost i pravodobna prilagodba potražnji bit će presudni za uspjeh. Gledajući prema 2030., korporativni svijet obilježit će snažna integracija tehnologije, ali i rast važnosti otpornosti i lokalne ukorijenjenosti. Uspješne će biti one kompanije koje uspiju povezati tehnološki napredak s brigom za ljude i dugoročnim razvojem zajednice.