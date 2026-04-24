Geotermalna energija

Tvrtki Juriljeva brata posao grijanja bolnice od 7,2 milijuna eura

24. travnja 2026.
Babina Greda, Enna geotermalno istražno postrojenje.
foto Boris Ščitar
Tomislav Pili
Ministarstvo zdravstva sklopit će ugovor s tvrtkom GPC Instrumentation Process u suvlasništvu poduzetnika Željka Jurilja

Nakon Kineziološkog fakulteta i Studentskog doma Stjepan Radić, tvrtka GPC Instrumentation Process grijati će geotermalnom energijom i novu Nacionalnu dječju bolnicu. Na sjednici Vlade održanoj u četvrtak donesena je odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva da s GPC-om sklopi ugovor o dobavi i opskrbi geotermalnom vodom za potrebe Nacionalne dječje bolnice Faza 1. Podsjetimo, bolnica se gradi na mjestu nedovršene Sveučilišne bolnice u zagrebačkom Blatu.

Iako se u odluci spominje opskrba geotermalnom vodom, buduća bolnica u stvari će kupovati toplinsku energiju za grijanje. Vrijednost ugovora iznosi 7,2 milijuna eura, a Ministarstvo zdravstva plaćat će isporučenu energiju u razdoblju od 2027. do 2038. godine. Prema planu, 2027. GPC-u će se isplatiti 1,65 milijuna eura, a godinu kasnije malo manje od dva milijuna eura. U 2029. isplata pada na 719 tisuća eura, a potom će se isplaćivati po 320 tisuća eura godišnje.

#Geotermalna Energija#Nacionalna Dječja Bolnica#Obnovljivi Izvori Energije#Gpc Instrumentation Process#Grijanje Bolnica#Ministarstvo Zdravstva#Infrastruktura#Koncesija
