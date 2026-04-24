Tvrtki Juriljeva brata posao grijanja bolnice od 7,2 milijuna eura

Ministarstvo zdravstva sklopit će ugovor s tvrtkom GPC Instrumentation Process u suvlasništvu poduzetnika Željka Jurilja

Nakon Kineziološkog fakulteta i Studentskog doma Stjepan Radić, tvrtka GPC Instrumentation Process grijati će geotermalnom energijom i novu Nacionalnu dječju bolnicu. Na sjednici Vlade održanoj u četvrtak donesena je odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva da s GPC-om sklopi ugovor o dobavi i opskrbi geotermalnom vodom za potrebe Nacionalne dječje bolnice Faza 1. Podsjetimo, bolnica se gradi na mjestu nedovršene Sveučilišne bolnice u zagrebačkom Blatu.

Iako se u odluci spominje opskrba geotermalnom vodom, buduća bolnica u stvari će kupovati toplinsku energiju za grijanje. Vrijednost ugovora iznosi 7,2 milijuna eura, a Ministarstvo zdravstva plaćat će isporučenu energiju u razdoblju od 2027. do 2038. godine. Prema planu, 2027. GPC-u će se isplatiti 1,65 milijuna eura, a godinu kasnije malo manje od dva milijuna eura. U 2029. isplata pada na 719 tisuća eura, a potom će se isplaćivati po 320 tisuća eura godišnje.