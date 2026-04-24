Trumpovi tokeni: Kako su vjerni pristaše izgubili milijarde

Analiza razotkriva da je više od 760 tisuća ljudi gubilo novac, do je svega 58 povlaštenih novčanika isisalo više od milijardu dolara

Kripto-projekti povezani s imenom američkog predsjednika Donalda Trumpa doživjeli su potpunu tržišnu imploziju. Prema podacima koje analizira Ars Technica, vrijednost ključnih tokena poput $TRUMP i $MELANIA pala je za više od 99 posto u odnosu na njihove povijesne vrhunce, ostavljajući iza sebe pustoš u portfeljima malih naivnih ulagača. I dok su mali investitori oštećeni za oko 4,3 milijarde dolara, rani ulagači i insajderi su pravovremeno izvukli kapital iz projekata.

Mehanizam transfera bogatstva

Iako su projekti inicijalno predstavljeni kao prilika za 'demokratizaciju financija', dubinska analiza tokenomike otkriva poznati obrazac. Koncentrirano vlasništvo i specifični rasporedi otključavanja tokena omogućili su tzv. 'kitovima' i osobama bliskim projektima masovnu prodaju imovine u trenucima najvećeg medijskog hypea. I dok su obični građani kupovali tokene na vrhuncu cijene, insajderi su osigurali likvidnost za vlastiti izlaz, što je rezultiralo transferom bogatstva koji se mjeri u milijardama dolara.

Forenzika novčanika pokazuje da su kod tokena $TRUMP dvije tvrtke u izravnom vlasništvu bivšeg predsjednika zadržale nevjerojatnih 80 posto ukupne ponude, odnosno 800 milijuna od ukupno milijardu izdanih tokena, čime je tržišna sudbina projekta od početka bila pod apsolutnom kontrolom insajdera.

Dok je više od 760.000 pojedinačnih novčanika malih ulagača zabilježilo neto gubitak, svega 58 povlaštenih adresa, što predstavlja manje od 0,01 posto ukupnih držatelja, ostvarilo je pojedinačne profite veće od deset milijuna dolara, isisavši iz sustava više od 1,1 milijardu dolara.

Sličan obrazac koordinirane prodaje detektiran je i kod tokena $MELANIA, gdje je mreža od 44 povezana 'shadow' novčanika sustavno likvidirala pozicije u trenucima najvećeg medijskog ushićenja, izvukavši preko 35 milijuna dolara svježe likvidnosti. Ovi podaci služe kao krunski dokaz da mali investitori nikada nisu bili partneri u pothvatu, već isključivo 'izlazna likvidnost', svojevrsni gotovinski bankomat koji je uskom krugu ljudi omogućio pretvaranje bezvrijednih digitalnih zapisa u stvarne dolare neposredno prije konačnog sloma tržišta.

Neuspjeh 'Gala' diplomacije

Pokušaji da se povjerenje vrati kroz ekskluzivne događaje, poput nedavnih gala večera u Mar-a-Lagu namijenjenih isključivo velikim imateljima tokena, pokazali su se neučinkovitima. Analitičari ističu da 'još jedna gala večera neće popraviti fundamentalni problem', potpuni gubitak povjerenja i nedostatak stvarne uporabne vrijednosti iza ovih kripto-imovina.

Situaciju dodatno opterećuju pravni sukobi unutar samog ekosustava. Posebno se izdvajaju napetosti oko projekta World Liberty Financial, koji je postao predmetom međusobnih optužbi za iznudu i nezakonito upravljanje sredstvima. Ovaj slučaj ponovno otvara pitanje o potrebi strože regulacije 'celebrity' tokena i utjecaja političkih figura na visoko volatilna tržišta. Za male ulagače, štovatelje lika i djela dotičnog, ovo je bila skupa lekcija koja im je pokazala da Trump nije jamstvo za stabilnost, kako na kripto tržištu tako i u stvarnom svijetu.

Institucionalizacija spekulacije

Ovaj fenomen ne predstavlja tek još jedan tržišni ciklus rasta i pada, već ukazuje na opasnu institucionalizaciju spekulacije u kojoj politički brend prestaje biti sredstvo javnog djelovanja i postaje sofisticirano financijsko oružje. Paralela između političkog populizma i tržišta 'memecoina' je zapanjujuća jer oba sustava operiraju gotovo isključivo na gorivu emotivnog angažmana, identitetske pripadnosti i obećanju brzog prevrata protiv 'elita', potpuno zanemarujući ekonomske fundamente ili stvarnu uporabnu vrijednost.

U ovom kontekstu, tokeni poput $TRUMP nisu bili investicijski instrumenti u klasičnom smislu već su funkcionirali kao neregulirani mehanizmi za ekstrakciju likvidnosti iz najvjernije baze pristaša. Dok su se mali ulagači vodili ideološkom lojalnošću, vjerujući da kupnjom tokena sudjeluju u širem pokretu, arhitekti ovih projekata iskoristili su taj digitalni entuzijazam kao 'izlaznu likvidnost' za vlastiti kapital.

Radi se o svjesnoj monetizaciji političkog povjerenja, gdje su granice između predizborne kampanje i financijske sheme namjerno zamagljene kako bi se omogućio masovni prijenos bogatstva od baze prema vrhu piramide, ostavljajući običnog čovjeka da snosi punu težinu tehnološkog i financijskog rizika.