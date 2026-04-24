Goran Čipčić: Kad si poduzetnik razmišljaš o tvrtki i dok spavaš

Plan za sljedeće dvije godine je, kaže, nastavak razvijanja novih proizvoda te eventualno plasiranje brenda Zorina mast na inozemna tržišta

U Lideru smo nedavno objavili listu najuspješnijih poduzetnika ispod 40 godina, a na toj listi su se našla samo dvojica mlađih od 30 godina. Razlog tomu je jasan; krajem 2024. objavili smo listu ’30 ispod 30' pa za ovogodišnju listu nismo željeli ponavljati lica. Ipak, među najuspješnijim mladim poduzetnicima ove se godine istaknuo Goran Čipčić koji ima samo 29 godina.

Od sredine prošlog stoljeća Zora, baka Gorana Čipčića, gradila je priču o prirodnoj kozmetici, no tek kada je taj mladi poduzetnik kao student tražio svoje mjesto pod suncem, prava priča o domaćem kozmetičkom brendu uistinu je dobila svoje pravo mjesto. Kako i sâm kaže, sve je počelo od toga da je bio nezadovoljan svojom životnom situacijom. Kao student promijenio je mnogo poslova, međutim ni na jednome se radnome mjestu nije osjećao ispunjeno.