Ulaganje u ljude: Šest mjerila zadovoljstva zaposlenika

Ulaganja u programe wellbeinga sve su češća u hrvatskim kompanijama, ali tek konkretne metrike otkrivaju kako se ona vraćaju većom učinkovitosti zadovoljnijih i odanijih zaposlenika

Bolje je spriječiti nego liječiti! Krilatica je to koja je potaknula osmišljavanje programa zdravstvene dobrobiti ne samo u okviru medicinskih ustanova, nego i u kompanijama koje razmišljaju o tjelesnom i mentalnom zdravlju iliti dugovječnosti zaposlenika. Riječ je o obostranoj koristi: poslodavci potiču učinkovitost zaposlenika, koji manje odlaze na bolovanje, zadovoljniji su, motiviraniji na poslu i odani kompaniji, koju sve to čini poželjnim poslodavcem.

Prvi program wellbeinga u svijetu osmislila je davne 1894. američka kompanija National Cash Registar Company, a riječ je bila o tjelovježbi. Osamdeset godina poslije kompanija Johnson & Johnson pokrenula je program za zaposlenike 'Live for Life', ​koji je objedinio tjelesno i mentalno zdravlje, stres i prehranu. Poslije su tu i slične prakse počele prakticirati velike svjetske kompanije.

U Hrvatsku su ih prije petnaestak godina donijele velike strane banke i IT kompanije, a slijedile su ih tvrtke iz ostalih djelatnosti. Koliko su učinkovite pokazuje podatak da poboljšanje dobrobiti zaposlenika poboljšava rezultate kompanije za najmanje 11 pa do 55 posto, ali čak ih 84 posto, pokazuju istraživanja, priznaje da najmanje jedan aspekt posla utječe negativno na njihovo mentalno zdravlje. Ulaganje u wellbeing je, dakle, ulaganje u kompaniju, ali i u čitavo društvo, a kako to izgleda u praksi, otkrile su nam i neke domaće kompanije.

Zdravo radno mjesto

Primjerice, Pliva kontinuirano ulaže u programe koji pridonose očuvanju fizičkog i mentalnog zdravlja zaposlenika, a naglasak se stavlja na stvaranje organizacijske kulture u kojoj su prevencija i svijest o zdravlju ključne vrijednosti. U tom je duhu razvijen program 'HWB – Zdravo radno mjesto', koji se temelji na holističkom pristupu zdravlju i obuhvaća različite inicijative usmjerene na ravnotežu između privatnog i poslovnog života, kao i na sve četiri dimenzije dobrobiti – financijsku, socijalnu, tjelesnu i mentalnu.