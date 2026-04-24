Stroži uvjeti smještaja stranih radnika stupaju na snagu za 7 dana

Izmjene Pravilnika donose minimalne kvadrature po osobi, zabranu automatskog odbijanja najamnine iz plaće i obavezne pisane ugovore

Za tjedan dana na snagu stupaju izmjene Pravilnika o strancima. Bez obzira na vrstu radnika ili sektor, svaki smještaj koji osigurava poslodavac mora zadovoljiti sljedeće minimalne uvjete. Što se sve mijenja objašnjavaju zagrebački odvjetnici Dora Ljevar i Danijel Pribanić.

Prostorni minimum: najmanja osigurana kvadratura iznosi 14 četvornih metara po osobi — i to ne samo za spavaću sobu, već uključujući prostor za spavanje, pripremu hrane i sanitarne prostorije zajedno. Za svaku sljedeću osobu dodaje se najmanje 6 četvornih metara.

Oprema i infrastruktura: Smještaj mora imati sanitarni čvor fizički odvojen od prostorija za boravak i spavanje, tekuću vodu, grijanje (osim ljeti), električnu energiju, dovoljno dnevnog svjetla i prozračivanje. Namještaj mora biti funkcionalan — krevet, stol, ormar, hladnjak, štednjak i sudoper — a oprema ne smije biti dotrajala ni oštećena. Prostorije za spavanje muškaraca i žena moraju biti fizički odvojene, osim ako se radi o članovima obitelji.

Najamnina: Ako poslodavac naplaćuje smještaj, najamnina ne smije prelaziti 30 posto neto plaće radnika. Ključna novina je da je zabranjeno automatsko ustezanje najamnine iz plaće. Poslodavac mora radniku isplatiti punu plaću, a tek potom — odvojenom transakcijom — naplatiti smještaj. Nema prijeboja, nema automatizma. Radniku se mora uručiti pisani ugovor o najmu s jasno navedenim uvjetima i iznosom najamnine. Ako je smještaj besplatan, i to mora biti pisano dokumentirano.

Višestambene zgrade

U jednom stanu u višestambenoj zgradi može boraviti najviše osam stranaca, bez obzira na to koliko je stan velik. Ako je kvadratura veća, limit od osam osoba i dalje vrijedi.

Uz to, ako će u istom stanu boraviti više od četiri punoljetna državljanina trećih zemalja koji nisu u bliskom srodstvu (majka ili otac i dijete, bračni drugovi), poslodavac mora ishoditi pisanu suglasnost suvlasnika zgrade. Bez te suglasnosti smještaj nije zakonit, bez obzira na sve ostale uvjete.

U manjim zgradama s jednom ili dvije stambene jedinice vrijedi drugačiji standard: na svakih 150 četvornih metara može boraviti najviše 10 radnika, uz najmanje jedan sanitarni čvor na tih 150 četvornih metara.

Uvjete smještaja provjeravaju nadležne policijske uprave i policijske postaje, a inspekcijski nadzor može biti pokrenut i na prijavu — uključujući prijave samih radnika koji imaju pravo pokrenuti postupak zaštite svojih prava pred nadležnim tijelima.

Građevinski radnici: smještaj na gradilištu ili u privremenim objektima

Za radnike na gradilištu postoji specifična mogućnost smještaja u kontejnerima na gradilištu, koje odobrava upravni odjel za graditeljstvo. Svi ostali uvjeti — kvadratura po osobi, sanitarije, odvojenost prostorija — vrijede i za privremene objekte jednako kao i za stanove.

Radnici u turizmu i ugostiteljstvu: smještaj u hotelima, hostelima i organiziranom smještaju

Sezonski radnici u turizmu mogu biti smješteni u ugostiteljsko-turističkim građevinama kojima poslodavac ima pravo korištenja — dakle u hotelima, hostelima i sličnim objektima — ali uz jedan jasan uvjet: smještaj radnika ne smije ugroziti obavljanje osnovne ugostiteljske djelatnosti. Turistički kapaciteti ne smiju biti blokirani smještajem radnika u mjeri koja bi narušila poslovanje.

Za smještaj u kampovima postoji strog kvantitativni limit: maksimalno 3 posto ležajeva ukupnog smještajnog kapaciteta kampa može biti namijenjeno sezonskim radnicima. Kamp mora biti smješten unutar zone ugostiteljsko-turističke namjene određene prostornim planom.

Sezonski radnici smješteni u ugostiteljskom objektu moraju biti prijavljeni: poslodavac je obvezan unaprijed obavijestiti jedinicu lokalne samouprave i nadležnu policijsku upravu ili postaju o broju radnika, adresi objekta i trajanju smještaja.

Što napraviti odmah

1. Prebrojite radnike po smještajnoj jedinici. Više od osam stranaca u jednom stanu u višestambenoj zgradi znači kršenje propisa od danas.

2. Izmjerite kvadraturu i podijelite s brojem stanara. Minimum je 14 četvornih metara za prvu osobu, plus 6 četvornih metara za svaku sljedeću. Ako ne zadovoljava — treba smanjiti broj stanara ili pronaći drugi smještaj.

3. Provjerite suglasnost suvlasnika zgrade. Ako je u stanu više od četiri međusobno nesrodna punoljetna stranca, bez pisane suglasnosti suvlasnika ste izvan zakona.

4. Pregledajte ugovore o najmu. Mora biti navedena kvadratura, iznos najamnine i broj osoba. Ugovor mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili Porezne uprave.

5. Prestanite s automatskim odbijanjem najamnine iz plaće. Od sada plaća mora biti isplaćena u punom iznosu, a najamnina naplaćena odvojeno — gotovinom ili zasebnom transakcijom.

6. Ako imate radnike na gradilištu — provjerite postoji li akt koji odobrava privremene objekte za stanovanje.

7. Ako imate radnike u kampu — provjerite ne prelazite li 3 posto smještajnog kapaciteta.

Više plaće u ugostiteljstvu

Od 1. svibnja 2026. propisane su nove minimalne plaće u ugostiteljstvu. Za sad se to primjenjuje samo na one poslodavce koji su članovi HUP-a. Izvjesno je da će ministar proširiti djelovanje Kolektivnog ugovora i na ostale u Hrvatskoj u toj branši, ali ne znamo s kojim datumom. U nastavku je tablica s iznosima plaća u bruto iznosu s usporedbom iznosa.