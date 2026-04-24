Granice između tehnoloških i tradicionalnih industrija će nestati

O integraciji umjetne inteligencije, razvoju 5G i optičke infrastrukture te kontinuiranoj transformaciji koja kompaniju priprema za 2030.

Piše: Siniša Đuranović, član Uprave i glavni direktor za korporativne poslove Hrvatskog Telekoma

Prilagodba tržišnim i tehnološkim promjenama nije jednokratna inicijativa, već kontinuiran i sustavan proces koji organizacijama omogućuje pravodobno i učinkovito odgovaranje na sve kompleksnije izazove okružja. U Hrvatskom Telekomu taj pristup operacionaliziramo stalnim transformacijskim projektima s ciljem očuvanja liderske pozicije i isporuke najnaprednijih tehnoloških rješenja korisnicima.

U proteklom razdoblju zadržali smo investicijski zamah na razini iznad tržišnog prosjeka. Transformaciju dodatno ubrzavamo integracijom rješenja temeljenih na umjetnoj inteligenciji, koja su danas jedan od ključnih pokretača globalne tehnološke i ekonomske promjene. Razvoj svoje infrastrukture, optičke i 5G mreže, kao i podatkovnih centara, usmjeravamo prema stvaranju snažne platforme koja će omogućiti daljnju ekspanziju AI rješenja i digitalne ekonomije.

Umjetnu inteligenciju u Hrvatskom Telekomu promatramo kao strateški alat za unapređenje korisničkog iskustva, optimizaciju operacija i razvoj novih digitalnih usluga. Aktivno razvijamo i uvodimo konkretna rješenja – od virtualnih asistenata i naprednih analitičkih modela do automatizacije mrežnih i poslovnih procesa.

Gledajući prema 2030., umjetna inteligencija više neće biti diferencijator, već temeljni preduvjet poslovanja. Povezivost će evoluirati u kritičnu infrastrukturu usporedivu s energetikom, a granice između tehnoloških i tradicionalnih industrija potpuno će nestati. U takvom okružju opstajat će isključivo organizacije koje uspješno integriraju tehnologiju u srž svog poslovanja.