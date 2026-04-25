Ako se i živi bolje, to ne znači da se u Hrvatskoj živi dobro

Imalo objektivniji ekonomist uputit će vas na medijalnu neto plaću od 1304 eura, koja znatno bolje oslikava kako se u Hrvatskoj živi

Prosvjed triju sindikalnih središnjica tijekom vikenda izazvao je pravu buru reakcija u javnosti, posebno onoj naklonjenoj tržišnom razmišljanju. Prema medijskim izvješćima, prosvjed Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i dvaju sindikata zaposlenih u javnom sektoru, Nezavisnih hrvatskih sindikata te Matice hrvatskih sindikata, okupio je nekoliko tisuća ljudi. Najzvučnija poruka s prosvjeda nazvanoga 'Hrvatska za veće plaće i mirovine' zahtijevala je podizanje prosječne plaće na 2200 eura, a mirovine na 1100 eura. Kako su došli baš do tih brojeva, nije jasno.