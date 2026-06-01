Bivši Agrokorov menadžer AI-jem otvara svijet sudskih dražbi

Hrvoje Kraljević pokrenuo je eDražbe.hr, portal koji uz pomoć AI-ja na jednom mjestu donosi sve podatke o sudskim dražbama u Hrvatskoj

Informacije o sudskim dražbama nekretnina u Hrvatskoj formalno su javne, objavljuju se na oglasnim pločama sudova, na Fininim stranicama i u službenim glasilima, no u praksi su razasute po desetcima izvora, zatrpane pravnom terminologijom i zapisane u formatima koje je teško usporediti, a kamoli sustavno pratiti.

Upravo je ta nepristupačnost postala polazište za novi portal eDražbe, iza kojega stoji poduzetnik Hrvoje Kraljević. Nekadašnji direktor Leda i Tiska te čovjek koji je prošao gotovo sve razine korporativnog upravljanja u sustavu bivšeg Agrokora, Kraljević se posljednjih godina posvetio razvoju i primjeni umjetne inteligencije.