Krenuo registar stanovništva: tko će sve vidjeti vaše podatke?

Nacrt pravilnika otkriva da bi institucije podatke mogle povlačiti u realnom vremenu, a Carina i za analizu poslovnih veza.

Središnji registar stanovništva stavljen je danas u funkciju. Građani mogu pristupiti sustavu, provjeriti podatke koji se o njima vode te dati dobrovoljne izjave ili zatražiti ispravke određenih podataka.

Registar objedinjuje različite podatke koje država već vodi o građanima - od srodstva, kućanstva i adrese do obrazovanja, zaposlenja, osiguranja i stanovanja.

Iz Ministarstva financija, odnosno Porezne uprave, pozvali su građane da provjere svoje podatke te, po potrebi, zatraže ispravak ili provjeru njihove usklađenosti, jer o ispravnosti podataka ovisi generiranje srodstva i kućanstava. Ako i nakon provjere i eventualnog usklađivanja podataka postoji potreba za predajom dobrovoljnih izjava, građani ih mogu predati putem sustava e-Građani ili osobnim dolaskom u nadležnu ispostavu Porezne uprave.

Prvi uvidi pokazuju da sustav već povlači dio važnih podataka iz postojećih evidencija. U registru se, primjerice, mogu vidjeti podaci o zaposlenju, povezivanje osobe s članovima kućanstva s kojima je u srodstvu, uključujući podatke o djetetu te primjerice školi koju pohađa.

No registar još nije potpun. Prema prvim provjerama, u pojedinim slučajevima ne prikazuju se podaci o završenom fakultetu, iako bi obrazovna obilježja trebala biti dio registra. Isto tako, zasad nisu vidljivi podaci o stambenim jedinicama.

Iz registra je vidljivo da se kućanstva zasad formiraju prema dostupnim podacima o srodstvu i prebivalištu, dok povezivanje s konkretnim stambenim jedinicama još nije vidljivo. Zato bračni drugovi s različitim prebivalištem u sustavu zasad ne moraju biti povezani u isto kućanstvo, iako bi to trebali biti ako stvarno žive zajedno, privređuju i troše.