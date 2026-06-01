Europske obrambene dionice stale: završava li ratni burzovni boom?

Rheinmetall, Saab i drugi više ne rastu kao prije. Analitičari kažu da 2026. odlučuju zarade, narudžbe i tehnologije budućnosti

Europski obrambeni sektor godinama je bio miljenik burzovnih investitora. Geopolitička nestabilnost, rastući vojni proračuni i rat u Ukrajini gurali su dionice prema gore gotovo bez prestanka. Ali, onda je krajem 2025. i u prvoj polovici 2026., euforija počela jenjavati, piše CNBC.

Indeks Stoxx Europe Aerospace & Defence od početka je godine u minusu 1,2 posto, dok je širi Stoxx 600 u istom razdoblju porastao 4,8 posto. Radi se o naizgled skromnoj razlici, ali u kontekstu sektora koji je godinama nadmašivao tržišne prosjeke, taj zaokret govori mnogo, a analitičari to ne tumače kao trajni preokret, nego kao prirodnu konsolidaciju.

- Investitori su postali vrlo selektivni i zahtjevni. Ono što žele vidjeti jesu zarade i novčani tokovi. Vjerujemo da ćemo određeni rast cijena vidjeti u drugoj polovici godine, kad stignu narudžbe, predujmovi od vlada i isporuke, ali do povratka na prijašnje razine trebat će vremena - kaže Loredana Muharremi, analitičarka vlasničkih vrijednosnica u Morningstaru.

Rheinmetall na udaru visokih očekivanja

Simboličan primjer te dinamike je Rheinmetall, njemački obrambeni div koji je postao najprepoznatljiviji barometar sektora. Dionice tvrtke pale su ove godine unatoč rekordnim financijskim rezultatima, a tvrtka u 2026. očekuje rast prihoda između 40 i 45 posto.

Prihodi šest najvećih europskih obrambenih kompanija, Rheinmetalla, Leonarda, BAE Systemsa, Thalesa, Hensoldt i Saaba, porasli su prosječno 57 posto između 2021. i 2025., pri čemu su Rheinmetall i Saab zabilježili najekspanzivniji rast, od 323 odnosno 284 posto. I upravo je taj rekordni rast i visoke tržišne valuacije ono su što analitičarima otežava daljnju procjenu, što potvrđuje i Matthew Dorset, analitičar istraživanja vlasničkih vrijednosnica u Quilter Cheviotu.

Dorset se također pita, koji će se uopće obrambeni proizvodi koristiti za pet ili deset godina?

- Jedna od lekcija iz Ukrajine jest da je to jasno rat dronova i protudronova i da je to vrlo statičan rat. Trebamo li zapravo toliko kopnenih vozila, tenkova i topništva? – pita se Dorset.

Muharremi iz Morningstara također kaže kako će tvrtke s diversificiranom ponudom, posebice one s jakim portfeljem elektroničkih komponenti, imat bolje izglede od onih koje su pretežno usmjerene na kopnenu obrambenu opremu.

Ukrajinski katalizator

Unatoč zahlađenju, sektor nije ostao bez svježih pokretača rasta, a najvažniji su stigli krajem svibnja. Naime, ukrajinski je parlament 28. svibnja ratificirao sporazum o zajmu s Europskom unijom vrijedan 90 milijardi eura (oko 104 milijarde dolara), s 298 glasova za, znatno više od potrebnih 226.

Sredstva pokrivaju razdoblje 2026.–2027., a namijenjena su pokrivanju proračunskog deficita, makroekonomskoj stabilizaciji i jačanju ukrajinskog obrambeno-industrijskog kapaciteta. Europska komisija najavila je da glasovanje otvara put prvim isplatama u lipnju, pa ukrajinska vlada očekuje dodatnih 3,2 milijarde eura sljedeći mjesec, te ukupno 45 milijardi eura do kraja godine.

Također, Zelenski i švedski premijer Ulf Kristersson zajednički su najavili da će Ukrajina kupiti 20 novih lovaca Gripen E/F, dok će Švedska donirati 16 starijih modela s isporukom od početka 2027. Zelenski je potvrdio namjeru kupnje svih 150 aviona predviđenih izvornim pismom o namjeri, a za financiranje je izdvojeno 2,5 milijarde eura iz europskog zajma.

Pismo o namjeri potpisano je u listopadu 2025. u Linköpingu, a predviđa potrebu za 100 do 150 lovaca Gripen E, što bi bilo veće od svih dosadašnjih izvoznih programa za taj avion zajedno. Nakon svih ovih ratnih objava, Saab je reagirao rastom od 7,4 posto, njemački proizvođač dijelova za tenkove Renk skočio je 5,4 posto, a Rheinmetall i francuska Exail Technologies porasli su 4,2 odnosno 13,2 posto.

Međutim, analitičari upozoravaju da je ova 2026. godina, godina konsolidacije u kojoj optimizam zbog povećanih europskih vojnih proračuna ustupa mjesto pomnijem praćenju poslovnih rezultata i temelja pojedinih kompanija. Tko ima narudžbe, diversificirani portfelj i tehnologiju budućnosti, dronovi, elektroničko ratovanje, kibernetska obrana, imat će i rast cijena, dok će ostali sakupljati mrvice.