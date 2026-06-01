Noa grupi srušeni klubovi na Zrću pa u stečaj, smjena na čelu Emmezete

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Otvoren je stečajni postupak nad NOA GRUPOM jer je sud utvrdio trajnu nesposobnost za plaćanje, s obzirom na to da su računi tvrtke blokirani dulje vrijeme uz dug koji iznosi više od 7,3 milijuna eura. Za stečajnu upraviteljicu imenovana je Vidonija Miletić Plukavec.

Tvrtka je upravljala objektima na Zrču – Noa Island Retreat i Noa Beach Club – koji su srušeni ove godine.