Kraš kupio zemljište u Zaprešiću za moguću novu tvornicu

Kraš i španjolska kompanija Roca potpisali su ugovor o kupnji 200 tisuća četvornih metara zemljišta, a odluka o preseljenju još nije donesena

Kraš potpisao je sa španjolskom kompanijom Roca ugovor o kupnji zemljišta, površine oko 200 tisuća četvornih metara, s postojećim industrijskim kapacitetima na području Zaprešića, kao potencijalne nove lokacije buduće proizvodnje. Konačna odluka o mogućem preseljenju tvornice iz Zagreba nije donesena, a ovisit će o tržišnim uvjetima, regulatornom okviru te širim makroekonomskim i geopolitičkim okolnostima.

Budu li ispunjeni svi preduvjeti, početak proizvodnje na novoj lokaciji unutar zagrebačkog prstena, uslijedio bi u razdoblju od pet ili više godina. Proces preseljenja provodio bi se postupno, u fazama, kako bi se osigurao kontinuitet proizvodnje bez prekida.

- Na postojećoj lokaciji na Ravnicama proizvodnja se već više od 20 godina odvija u stabilnim, ali ograničenim volumenima, bez mogućnosti većeg povećanja proizvodnih kapaciteta. A upravo je širenje proizvodnje ključni preduvjet značajnijeg daljnjeg rasta i dugoročnog jačanja konkurentnosti – iskorak kakav zaslužuje stoljetna kompaniji uz čije su proizvode odrastale generacije. Lokacija u Zaprešiću omogućila bi postupno širenje i optimizaciju poslovnih procesa te ostvarivanje punog potencijala - izjavio je predsjednik Uprave Kraša Tomislav Bagić, te istaknuo kako je namjera zadržati proizvodnju unutar zagrebačkog prstena.

Dugogodišnja tradicija i kvaliteta proizvoda temelj su prepoznatljivosti i povjerenja koje Kraš želi nastaviti graditi i unutar okruženja u kojem djeluje pa potencijalno preseljenje otvara prostor za dijalog s lokalnim zajednicama.

Potencijalno preseljenje značilo bi i otvaranje novih radnih mjesta, a iz kompanije naglašavaju da je cilj zadržati sva postojeća pri čemu bi se, ako odluka o preseljenju bude donesena, posebna pažnja posvetila podršci zaposlenicima pri prilagodbi na novu lokaciju.