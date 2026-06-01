Paušalac ili d.o.o.: što se više isplati nakon reforme

Računica pokazuje da kod prihoda od 60 tisuća eura d.o.o. postaje povoljniji tek ako stvarni godišnji troškovi prijeđu oko 36.600 eura

Nakon najavljene reforme paušalni obrt postat će skuplji način poslovanja nego dosad, što otvara logično pitanje: isplati li se poduzetnicima i dalje ostati ‘paušalcima’ ili bi im u nekoj opciji ipak bilo povoljnije poslovati kroz d.o.o.?

Odgovor ovisi prije svega o tome koliko poduzetnik ima stvarnih poslovnih troškova. Kod paušalnog obrta porez i doprinosi plaćaju se prema razredu primitaka, dok kod d.o.o.-a u računicu treba uključiti direktorsku plaću, skuplje knjigovodstvo, porez na dobit i, ako vlasnik želi izvući novac iz tvrtke, porez na isplatu dobiti.

Zato smo na primjerima različitih razina prihoda izračunali gdje je granica troškova nakon koje d.o.o. postaje povoljniji i kada, unatoč reformi, paušalni obrt i dalje ostaje isplativiji model.

Prema najavljenim poreznim promjenama, najviše će biti pogođeni paušalni obrtnici s godišnjim primicima od 50 do 60 tisuća eura. Njima bi godišnji paušalni porez narastao na 3.960 eura, a doprinosi na 4.365 eura. Ukupna godišnja davanja državi tako bi iznosila 8.325 eura.

To je znatno više nego dosad, ali i dalje treba usporediti s alternativom. Ako isti poduzetnik umjesto paušalnog obrta otvori d.o.o., mora računati na minimalni godišnji trošak direktorske plaće, odnosno bruto 2 koji iznosi 1.509,20 eura mjesečno. Na godišnjoj razini to je 18.110,40 eura.

Tome treba dodati i barem 1.200 eura godišnje za knjigovodstvo. Kod paušalnog obrta knjigovodstveni trošak može biti znatno niži; za ovu računicu uzeta je pretpostavka od 600 eura godišnje.