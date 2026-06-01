Počeo upis 5,89 milijuna novih dionica Bosqara

Upis novih dionica Bosqara započeo je u ponedjeljak u 9 sati ujutro i trajat će do 10. lipnja u 16 sati za nove ulagatelje, odnosno do 15. lipnja u 10 sati za postojeće dioničare, a ta investicjska grupacija planira izdati najviše do 5,89 milijuna dionica.

Predviđena su dva kruga ponude, a raspon cijene po jednoj novoj dionici iznosi od 25,50 eura do 26,50 eura, dok će konačna cijena biti određena po završetku drugog kruga ponude, 11. lipnja, uzimajući u obzir iskazani interes ulagatelja, tržišne uvjete te procjenu čimbenika rizika i potencijala rasta društva, naveli su iz Bosqara.

U ponudi mogu sudjelovati postojeći dioničari, domaći mali ulagatelji, kvalificirani ulagatelji te zaposlenici pojedinih društava Bosqar Invest grupe u Hrvatskoj i Sloveniji, navode u priopćenju. Upis novih dionica omogućen je putem poslovnica Zagrebačke banke, Erste banke, Privredne banke Zagreb i Raiffeisenbank Hrvatska, kao i putem digitalnih platformi i aplikacija poput mZabe, Georgea, PBZ Investora, E-Riznice i M-riznice. Dodatno, ulagatelji će dionice moći upisati putem Fine te brokerskih kuća Hita, Agram Broker i Fima Vrijednosnice.

Kapital prikupljen kroz sekundarnu javnu ponudu novih dionica (SPO) koristit će se prvenstveno za financiranje budućih ulaganja i akvizicija kada se za to ukažu povoljne prilike, uključujući i potencijalnu akviziciju PIK Vrbovca, kao i za daljnje širenje poslovanja i jačanje tržišne pozicije grupe, ističu u priopćenju. Podsjetimo, Bosqar Invest izvijestio je nedavno da je s Fortenova grupom potpisao ugovor o kupoprodaji poslovnih udjela (SPA), kojim planira preuzeti 100 posto udjela u PIK Vrbovcu, jednom od vodećih hrvatskih proizvođača mesa i mesnih prerađevina.

Po završetku procesa alokacije, plaćanja upisanih dionica te provedbe svih potrebnih radnji vezanih uz povećanje temeljnog kapitala i izdavanje novih dionica, početak trgovanja novim dionicama Bosqara na Zagrebačkoj burzi očekuje se početkom srpnja 2026. godine, navodi se u priopćenju. Dodaje se da se poseban dio ponude odnosi na ESOP program za zaposlenike grupe u Hrvatskoj i Sloveniji.

Taj program omogućuje dodjelu dodatnih dionica bez naknade po modelu 3+1, odnosno jednu dodatnu dionicu za svake tri kupljene, uz uvjet neprekinutog radnog odnosa i držanja dionica tijekom dvije godine. Pojedini zaposlenik u sklopu ESOP programa može steći maksimalno 231 novu dionicu koja će spadati pod model nagrađivanja 3+1.