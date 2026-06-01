Lider Invest 2026: Stručni odbor bira najuspješnije proizvodne investicije

Na konferenciji 12. lipnja bit će dodijeljene nagrade za najbolje male, srednje i velike investicije te posebna priznanja.

Poslovni tjednik Lider pokrenuo je 2016. poseban projekt Lider Invest, nagradu za najbolje male, srednje i velike proizvodne investicije u Hrvatskoj, kako bi promicao ulaganja koja otvaraju nova radna mjesta, povećavaju izvoz i stvaraju dodanu vrijednost.

Za izbor najboljih od najboljih zaduženi su članovi Stručnog odbora u sastavu dr. sc. Mladen Vedriš (predsjednik žirija), izvanredni profesor na Visokom učilištu Effectus, Zdenko Lucić, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, dr. sc. Tomislav Radoš, zamjenik predsjednika Hrvatske gospodarske komore, prof. dr. sc. Marijana Ivanov, financijska stručnjakinja i redovita profesorica na Katedri za financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, akademik Boris Jerbić, prof. emer. na Katedri za autonomne sustave i računalnu inteligenciju na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i voditelj CRTA-e – Regionalnog centra izvrsnosti za robotske tehnologije, Mladen Fogec, član Upravnog odbora Udruženja stranih ulagača u Hrvatskoj, Boris Teški, analitičar, konzultant i vlasnik tvrtke Instar koja pruža usluge poslovnog i financijskog savjetovanja na projektima investiranja, strateškog razvoja kompanija, spajanja i akvizicija i restrukturiranja i Miodrag Šajatović, glavni urednik Lidera.

Svečana dodjela nagrada održat će u sklopu Investicijske konferencije 12. lipnja 2026. u hotelu Westin u Zagrebu. Sudjelovanje na konferenciji se ne naplaćuje ali je obavezna registracija putem linka.

Biti će dodijeljene nagrade u kategorijama:

- 100% Lider invest velika investicija (veća od 19.9 milijuna eura)

- 100% Lider invest srednja investicija (između 1.3 milijuna eura i 19.9 milijuna eura)

- 100% Lider invest mala investicija (manja od 1.3 milijuna eura)

Priznanja za poseban doprinos:

- Export Lider invest – investicija koja je najviše pridonijela izvozu

- Employee Lider invest – investicija koja je najviše pridonijela zapošljavanju

- Eco Lider invest – investicija koja je najviše pridonijela održivom razvoju, kvaliteti života građana te zaštiti prostora i okoliša.

- Specijal Lider invest - posebna nagrada stručnog žirija za investiciju koja se na neki način posebno istaknula

- Posebna priznanje 'Slavko Krajcar'‘ za tehnološke inovacije

- Posebno priznanje za poticanje regionalnog razvoja

- Posebno priznanje za konkurentnost

- Posebno priznanje za kontinuirano ulaganje

Više o projektu doznajte na službenoj stranici.