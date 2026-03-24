Svjetska tržišta u plusu, ali cijene nafte ponovno porasle

Trumpova najava da odgađa bombardiranje iranske elektroenergetske mreže nije bila dovoljna da se smanje neizvjesnosti investitora

Azijska dionička tržišta u utorak su bila 'na iglama', dok su cijene nafte opet porasle u nestabilnom trgovanju, jer najava predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da odgađa bombardiranje iranske elektroenergetske mreže nije bila dovoljna da se smanje neizvjesnosti investitora oko posljedica rata na Bliskom istoku.

Azijski burzovni indeksi oko 6,30 sati bila su u plusu, ponajviše zahvaljujući noćašnjem rastu Wall Streeta, tako da je MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica bio na dobitku jedan posto.

Istodobno, tokijski Nikkei bio je na dobitku 0,7 posto, a južnokorejski Kospi 1,9 posto. Oporavljaju se i kineske burze, pri čemu je burzovni indeks burze u Hong Kongu u plusu 1,5 posto, a šangajski 0,67 posto.

Neizvjesnosti su i dalje prisutne dok se svijet i dalje nosi s energetskim šokom, pri čemu je Iran negirao da je započeo pregovore s SAD-om.

- Temeljna situacija je i dalje nevjerojatno krhka, čak i zapaljiva. Čini se da se sve strane ne slažu... Trump može pričati koliko god želi, ali Hormuški tjesnac je zatvoren i ostat će zatvoren dok se svi Iranci ne slože, i tu imamo problem - rekao je tržišni analitičar IG-a Tony Sycamore.

Infrastruktura je trajno oštećena

Nakon što su jučer cijene nafte pale gotovo 11 posto, pri čemu se cijena Brenta kretala oko 99 dolara za barel, nakon 112 dolara u petak, jutros su ponovno porasle. Cijena Brenta u Londonu s rokom isporuke u svibnju porasla je jutros 3,5 posto, na 103,7 dolara za barel, a WTI na američkom tržištu za 4 posto, na 91,72 dolara.

Iako su dva tankera nafte za Indiju u ponedjeljak preplovila Hormuški tjesnac, rat i dalje ometa promet tim ključnim plovnim putem, praktički prekinuvši isporuke oko jedne petine svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina.

- Rat je rezultirao trajnom štetom na infrastrukturi, pa čak i ako uskoro završi, cijene energije mogle bi ostati više, a cijene obveznica i dionica niže, dulje nego što bi inače bile - smatra Thomas Mathews iz Capital Economicsa.

Na deviznim tržištima, tečaj dolara blago je jutros ojačao, no investitori su i dalje na oprezu dok bjesni rat na Bliskom istoku.

Dolarov indeks, koji prati kretanja američkog dolara prema šest najvažnijih svjetskih valuta, jutros je ojačao 0,2 posto, na 99.387 bodova, nakon što je u ponedjeljak pao 0,4 posto, nadomak najniže razine u zadnja dva tjedna. Od početka ovog mjeseca, međutim, u plusu je 1,8 posto, i na putu je najvećeg mjesečnog dobitka još od listopada, budući da je rat na Bliskom istoku rezultirao pojačanim kupnjama američke valute, koja se smatra sigurnim utočištem za kapital u nemirnim vremenima.

Tečaj eura oslabio je jutros 0,27 posto, na 1,1585 dolara, a jen za 0,14 posto, na 158,63 jena za dolar.

Cijena zlata oslabila je jedan posto, na 4.364 dolara za uncu.

Nestabilnosti će nastaviti

Unatoč pozitivnom početku tjedna, analitičari i idućih dana očekuju nestabilno trgovanje.

- Nestabilnost će se vjerojatno nastaviti, a sve ovisi o cijenama nafte. Ulagačima kratkoročno ništa drugo nije važno. Riječju, ako cijene nafte padnu, cijene dionica će porasti i obrnuto - zaključuje Bob Doll, direktor u tvrtki Crossmark Global Investments.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer porasle. Doduše, londonski FTSE indeks skliznuo je 0,24 posto, na 9.894 boda, no frankfurtski DAX porastao je 1,22 posto, na 22.653 boda, a pariški CAC 0,79 posto, na 7.726 bodova.