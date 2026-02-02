Carwiz ulazi na tržište Šri Lanke i jača prisutnost u Aziji

Meet & Greet model i snažan lokalni partner otvaraju novo poglavlje rasta Carwiz Internationala u Aziji

Nakon kontinuiranog rasta na međunarodnim tržištima, Carwiz International, jedina hrvatska rent a car franšiza, širi svoju prisutnost u Aziji ulaskom na tržište Šri Lanke, jedne od najbrže rastućih turističkih destinacija u regiji. Novi ulazak dodatno potvrđuje usmjerenost brenda prema destinacijama s rastućom potražnjom za pouzdanim i fleksibilnim rješenjima mobilnosti, kao i snažnim međunarodnim prometnim povezivanjem.

Lokalni franšizni partner na Šri Lanki je Explore Drive Private Limited, a poslovanje je usmjereno na područje Katunayake, u neposrednoj blizini Međunarodne zračne luke Bandaranaike, glavne ulazne točke za međunarodne putnike koji dolaze u zemlju. Takva lokacija omogućuje brz i jednostavan pristup usluzi odmah po dolasku, što je ključan element modernog rent a car iskustva.

Za početak, Carwiz će na Šri Lanki poslovati putem Meet & Greet modela, uz organizirani shuttle prijevoz, osiguravajući fleksibilnu, učinkovitu i korisnički orijentiranu uslugu. Ovakav operativni pristup omogućuje visoku razinu prilagodbe potrebama gostiju, uz istovremeno zadržavanje prepoznatljivih Carwiz standarda kvalitete i transparentnosti.

- Azija je jedno od ključnih područja našeg daljnjeg rasta, a Šri Lanka se ističe kao tržište s velikim potencijalom i sve većom potražnjom za pouzdanim rješenjima mobilnosti. Blizina međunarodne zračne luke, snažan turistički promet i partner koji razumije lokalne specifičnosti stvaraju čvrste temelje za uspješno poslovanje. Naš cilj je spojiti lokalnu ekspertizu s globalnim operativnim standardima CARWIZ Internationala - izjavio je Vladimir Ćućuz, Direktor operativnih poslova Carwiz Internationala.

Ulaskom na tržište Šri Lanke, CARWIZ International dodatno jača svoju azijsku mrežu i nastavlja graditi poziciju globalno prepoznatljivog hrvatskog brenda koji uspješno povezuje međunarodno iskustvo franšize s jakim lokalnim partnerima.