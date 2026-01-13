Carwiz nastavlja ekspanziju: Nove lokacije na Curaçau i u Dominikanskoj Republici

Hrvatski rent a car brend nastavlja širenje na Karibima, regiji u kojoj je već prisutan na Jamajci, St. Maartenu i Turks i Caicosu

Carwiz rent a car, jedina hrvatska rent a car franšiza s poslovanjem na više od 50 tržišta diljem svijeta, nastavlja međunarodnu ekspanziju i dodatno učvršćuje prisutnost na Karibima otvaranjem dviju novih lokacija – Curaçaoa i Dominikanske Republike. Ovim iskorakom CARWIZ potvrđuje dugoročnu strategiju širenja na otočnim i turistički snažnim tržištima, gdje je kvalitetna mobilnost ključan dio turističkog iskustva.

Ulaskom na Curaçao, jedan od najpoznatijih karipskih otoka, Carwiz jača svoju regionalnu mrežu na tržištu gdje je rent a car nužan dio boravka. Lokalni partner je Rent Car Curaçao Deals, tvrtka specijalizirana za pružanje pouzdanih i fleksibilnih rješenja mobilnosti za turističke i poslovne korisnike, uz naglasak na transparentne cijene, kvalitetno održavanu flotu i uslugu dostupnu na cijelom otoku. Poslovnica se nalazi u neposrednoj blizini međunarodne zračne luke u Willemstadu, što korisnicima omogućuje brzo i jednostavno preuzimanje vozila odmah po dolasku na otok.

Istovremeno, Carwiz započinje poslovanje i u Dominikanskoj Republici, u suradnji s lokalnim partnerom Verynice rent a car. Poslovanje je usmjereno na Međunarodnu zračnu luku Punta Cana (PUJ), najvažniju u zemlji i jednu od najprometnijih turističkih zračnih luka na Karibima. Velik broj međunarodnih dolazaka, snažna turistička potražnja te značajan udio gostiju s duljim boravcima čine Punta Canu iznimno atraktivnom i strateški važnom lokacijom za daljnje jačanje CARWIZ-ove mreže i prisutnosti u karipskoj regiji.

Osim novih lokacija, Carwiz je već prisutan na Jamajci, St. Maartenu i Turks i Caicosu, što potvrđuje snažnu i kontinuiranu karipsku prisutnost te sposobnost brenda da poveže globalno iskustvo franšize s lokalnom ekspertizom.

- Karibi su regija u kojoj rent a car nije dodatna usluga, već temelj turističkog iskustva. Gosti žele slobodu kretanja, pouzdana vozila i jasne, profesionalne uvjete najma. Upravo zato se Carwiz već godinama strateški širi na ovom području. Curaçao i Dominikanska Republika savršeno se uklapaju u našu filozofiju – riječ je o tržištima s jakim turističkim potencijalom i partnerima koji razumiju lokalne specifičnosti, ali posluju prema međunarodnim standardima. Naša prisutnost na više karipskih otoka potvrđuje snagu franšiznog modela i našu sposobnost da globalno znanje uspješno povežemo s lokalnom ekspertizom - izjavio je Krešimir Dobrilović, osnivač i izvršni direktor Carwiz Internationala.

Širenjem na Curaçao i Dominikansku Republiku, Carwiz nastavlja graditi poziciju globalno prepoznatljivog hrvatskog brenda te dodatno osnažuje svoju mrežu na jednom od najdinamičnijih turističkih tržišta svijeta.