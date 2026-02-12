CBAM šok: Za više od 100 tvrtki moguća blokada uvoza od 1. travnja

Od 366 uvoznika iznad praga, zahtjev za CBAM deklaranta je predalo tek njih 209, a bez registracije prijeti blokada na granici i rast troškova

Gotovo svaka druga hrvatska tvrtka koja bi prema dosadašnjim uvoznim podacima trebala ući u sustav oporezivanja ugljičnog otiska, još nije ni podnijela zahtjev za status ovlaštenog CBAM deklaranta. Iako je rok 31. ožujka, podaci koje je Lider dobio od Carinske uprave otkrivaju alarmantnu tromost: od 366 tvrtki koje su tijekom 2025. uvozile više od 50 tona 'kritične' robe, CBAM zahtjev je podnijelo njih 209, a zeleno svjetlo, odnosno službeno odobrenje, koje će tek omogućiti uvoz dodobila je tek 41 tvrtka.

Moguće blokade

U praksi to znači da se golemi dio hrvatske industrije i graditeljstva nalazi u svojevrsnom zrakopraznom prostoru. Sve tvrtke koje do kraja ožujka ne podnesu zahtjev za registracijom, a koje tijekom godine premaše prag od 50 tona robe sa značajnim ugljičnim otiskom, već bi 1. travnja mogle 'poljubiti vrata' na carini. Naime, njihova roba bit će blokirana sve dok ne dobiju rješenje, što u birokratskom labirintu može potrajati tjednima, pa i mjesecima, što potvrđuje i odgovor Carinske uprave.

- Uvoznicima, koji su podnijeli zahtjev do 31. ožujka 2026., dopustit će se uvoz CBAM robe u 2026. godini, čak i nakon što premaše 'jedinstveni prag temeljen na masi' od 50 tona do donošenja odluke o izdavanju odobrenja. Uvoznici koji podnesu zahtjev nakon 31. ožujka 2026, a premaše prag od 50 tona neto mase robe u kalendarskoj godini, neće moći uvoziti CBAM robu dok im ne bude izdano odobrenje za ovlaštenog CBAM deklaranta - poručuju iz Carine.

Skok uvoza u 2025.

Unatoč uvođenju novih nameta, hrvatski uvoz CBAM robe nezaustavljivo buja. Prema podacima Carinske uprave, 2023. godine uvezli smo 660 milijuna kilograma takve robe, sljedeće godine je uvoz narastao na 774 milijuna kilograma, da bi ta brojka u 2025. godini skočila na visokih 944 milijuna kilograma. Ono što se iz toga može protumačiti jest da su domaće tvrtke najvjerojatnije požurile uvesti robu, i to u ogromnim količinama, godinu prije primjene 'poreza na ugljik'.

- Potičemo tvrtke da odmah podnesu zahtjev za ovlaštenog CBAM deklaranta kako ne bi riskirale zabranu uvoza - neslužbeno se može čuti iz Carinske uprave.