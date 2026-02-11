EU fondovi
Hoćemo li opet kasniti s pripremom poziva za novi EU proračun?
11. veljače 2026.
foto Shutterstock
Stručnjak upozorava da bez zrelih projekata i jačih kapaciteta nova financijska omotnica može postati propuštena prilika za realni sektor
Ako je suditi prema dinamici povlačenja sredstava iz aktualnog višegodišnjeg proračuna Europske unije, Hrvatska je i dalje u realnom riziku da u sljedećem financijskom razdoblju ponovi isti obrazac. A to znači da ćemo imati spor početak kad proračun bude operativan, pa onda ubrzavanje u hodu i pri kraju tog financijskog razdoblja suočit ćemo se sa paničnin spašavanjem sredstava pred istek rokova. Razlika je u tome što bi ovaj put posljedice mogle biti znatno ozbiljnije.
Na to upozorava Davor Nikolić, partner u Omnia Solutions, koji je još prije nekoliko mjeseci javno isticao da je Hrvatska po isplatama iz perspektive 2021.–2027. bila pri samom dnu EU, s tek 4,3 posto isplaćenih sredstava. U međuvremenu je, priznaje, došlo do pomaka. Danas je Hrvatska na približno 19 posto isplata i nalazi se u sredini ljestvice država članica.
