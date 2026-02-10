Petrokemija udvostručila prihode od prodaje i obnovila proizvodnju

Petrokemija se u 2025. vratila na izvozna tržišta i premašila 200 milijuna eura prihoda od prodaje, postrojenje radi neprekidno od srpnja

Petrokemija je od prodaje u 2025. godini ostvarila dvostruko veće rezultate u odnosu na prethodnu godinu i premašila je 200 milijuna eura. Ovakav rast rezultat je pokretanja i stabilizacije proizvodnje koja je u 2025. godini bila u pogonu osam mjeseci, a od srpnja prošle godine neprekinuto radi. Potvrđeno je to Lideru iz Petrokemije.

- Usporedno s rastom proizvodnje, Petrokemija je tijekom 2025. godine uspješno obnovila prodajne kanale te se vratila na većinu svojih tradicionalnih tržišta. Danas izvozi umjetna gnojiva i industrijske kemikalije u ukupno 15 zemalja, a prihodi od prodaje u 2025. godini bili su dvostruko veći nego godinu ranije te su premašili iznos od 200 milijuna eura – odgovorili su iz Petrokemije na upit našeg lista.