strateška transformacija

CircuitMess u 2025. s rekordnom dobiti i 70 posto proizvodnje u Kini

12. veljače 2026.
Tvornica igračaka CircuitMess.Inovator i vlasnik firme Albert Gajšak.

Albert Gajšak

foto Boris Ščitar
Roko Kalafatić
Roko Kalafatić

Unatoč nikad većim prihodima, domaći startup dio proizvodnje seli na istok zbog nemogućnosti skaliranja i rasta troškova u Hrvatskoj

Hrvatski tehnološki startup CircuitMess zaključio je prošlu poslovnu godinu s rekordnim rezultatima, ostvarivši ukupne konsolidirane prihode od približno 4,8 milijuna dolara uz dobit (EBITDA) od oko 500 tisuća dolara.

Unatoč financijskom uspjehu, tvrtka prolazi kroz veliku stratešku transformaciju: proizvodnja kompleksnijih uređaja seli se iz Hrvatske u specijalizirane tvornice u Kini zbog neodrživih troškova, kroničnog nedostatka radne snage u proizvodnom sektoru te potrebe za globalnim skaliranjem koje domaći pogoni više nisu mogli pratiti, otkriva osnivač i izvršni direktor CircuitMessa Albert Gajšak čiji je startup prošle godine oko 70 posto igračaka i uređaja proizveo u Kini

U Hrvatskoj je, kaže, zadržana proizvodnja „uradi sam“ elektroničkih setova, onih s kojima je tvrtka i započela svoj put na tržištu. Međutim, Gajšak naglašava kako su složeniji uređaji, poput pametnog sata Artemis Watch ili robota Butterbot, morali biti izmješteni izvan domaćih pogona.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Circuitmess#Hrvatski Startup#Tehnološke Igračke#Outsourcing Proizvodnje#Kina#Edukacija#Stem#Globalno Poslovanje#Kućno Obrazovanje#Suradnja S Nasa-om
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right