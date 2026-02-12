CircuitMess u 2025. s rekordnom dobiti i 70 posto proizvodnje u Kini

Unatoč nikad većim prihodima, domaći startup dio proizvodnje seli na istok zbog nemogućnosti skaliranja i rasta troškova u Hrvatskoj

Hrvatski tehnološki startup CircuitMess zaključio je prošlu poslovnu godinu s rekordnim rezultatima, ostvarivši ukupne konsolidirane prihode od približno 4,8 milijuna dolara uz dobit (EBITDA) od oko 500 tisuća dolara.

Unatoč financijskom uspjehu, tvrtka prolazi kroz veliku stratešku transformaciju: proizvodnja kompleksnijih uređaja seli se iz Hrvatske u specijalizirane tvornice u Kini zbog neodrživih troškova, kroničnog nedostatka radne snage u proizvodnom sektoru te potrebe za globalnim skaliranjem koje domaći pogoni više nisu mogli pratiti, otkriva osnivač i izvršni direktor CircuitMessa Albert Gajšak čiji je startup prošle godine oko 70 posto igračaka i uređaja proizveo u Kini.

U Hrvatskoj je, kaže, zadržana proizvodnja „uradi sam“ elektroničkih setova, onih s kojima je tvrtka i započela svoj put na tržištu. Međutim, Gajšak naglašava kako su složeniji uređaji, poput pametnog sata Artemis Watch ili robota Butterbot, morali biti izmješteni izvan domaćih pogona.