Kositar skočio 70 posto: cijena blizu 50 tisuća dolara, prijeti manjak

Digitalna i energetska tranzicija podižu potražnju, dok problemi u Kongu i Mjanmaru ograničavaju opskrbu, upozorava Coface

Od početka godine kositar bilježi najjači rast cijene među obojenim metalima - za 70 posto na godišnjoj razini, odnosno na 50.000 dolara za tonu, objavio je Coface.

U kratkom roku, visoka volatilnost cijene kositra objašnjava se špekulativnim pritiscima povezanim s niskim zalihama na glavnim burzama metala (LME, SHFE)1. Kao ključni metal u elektroničkoj industriji — samo lem čini 50 posto globalne potražnje — kositar uvelike profitira od energetske i digitalne tranzicije. Međutim, rast opskrbe ostaje ograničen, osobito u Demokratskoj Republici Kongo (DRC) i Mjanmaru, što bi moglo dovesti do manjka opskrbe već 2026., prve od 2021.

- Nema sumnje da potražnja za tehnologijama temeljenima na podacima potiče nedavni rast cijena kositra. Očekujemo da će prosječne cijene ostati oko 45 tisuća dolara za tonu (+40 posto YoY) u prvoj polovici godine – poručuje Simon Lacoume, Coface sektorski ekonomist.

Obojeni metali: široko rasprostranjen uzlazni trend

Od bakra do aluminija i nikla, obojeni metali snažno su se oporavili posljednjih mjeseci, uz posebno ubrzanje u siječnju. LME indeks porastao je 34 posto na godišnjoj razini, u usporedbi sa samo 6 posto rasta u 2025. u odnosu na 2024.

LME indeks u odnosu na Tin 3-mjesečne terminske ugovore

Iako energetsku tranziciju, napominju u Cofaceu, vide kao snažan pokretač, ona ne objašnjava sve: digitalna tranzicija — iznimno intenzivna u potrošnji metala (podatkovni centri, poluvodiči) — uz špekulativne pritiske dodatno jača momentum. Kositar je savršen primjer toga.

Nadolazeći manjak opskrbe i nastavak kineske dominacije

Ukupno gledano, očekuje se da će globalna proizvodnja rafiniranog kositra porasti tri posto u 2026., nakon rasta od 2 posto u 2025. No to neće biti dovoljno da se nadoknadi očekivani rast potražnje od 3,5 posto u 2026. Tržište će stoga vrlo vjerojatno ući u deficit već ove godine, a taj bi se trend mogao nastaviti i sljedećih godina. Glavni dugoročni izazov bit će širenje rudarskih kapaciteta, budući da je iscrpljivanje postojećih ležišta značajna ranjivost za cijeli lanac vrijednosti.

Kina proizvodi 50 posto svjetskog rafiniranog kositra. Unatoč mjerama protiv 'involucije', očekuje se da će kineska proizvodnja ostati snažna i u 2026. (+5 posto). Kositar ostaje strateški resurs u kineskoj strategiji tehnološke samodostatnosti, osobito za infrastrukturu za upravljanje podacima. Suprotno tome, proizvodnja u susjednoj Indoneziji, drugom najvećem svjetskom proizvođaču kositrene rude, može pasti zbog regulatornih ograničenja i sve većeg otpora rudarskim projektima. Očekuje se pad domaće proizvodnje od dva posto u 2026. (nakon pada od jedan posto prethodne godine).

Globalna proizvodnja kositrenih ruda (u volumenu, 2025.)

Najveća ranjivost proizlazi iz nedostatka rude, posebno iz Demokratske Republike Kongo (DRC‑a) i Mjanmara, koji zajedno osiguravaju 20 posto svjetske proizvodnje i 60 posto kineskog uvoza rude kositra. U DRC‑u česti sukobi između pobunjeničke skupine M23 i regularne vojske negativno utječu na rudarske aktivnosti u Sjevernom Kivuu, često ometajući proizvodnju, osobito u rudniku Bisie (oko šest posto globalne proizvodnje). U Mjanmaru operativne neizvjesnosti i dalje ograničavaju vađenje kositra na razine ispod ranijih tržišnih očekivanja.

Robusna perspektiva potražnje uz ograničene zalihe

U kratkom roku, nakon snažnog porasta cijena bakra, špekulativni učinci prelijevanja dodatno su potaknuli rast cijena ostalih metala, uključujući kositar. Osim toga, niske zalihe na tržištu tijekom 2025. podržale su rast cijena posljednjih mjeseci. Obnavljanje zaliha u trenutku rasta cijena dodatno je ojačalo rast u siječnju (slika 3). Volatilnost cijena sada bi se trebala postupno smanjivati kako špekulacije slabe.

U dugom roku potražnja za kositrom nastavit će rasti. Porast potražnje za elektroničkim komponentama ubrzava se kako tehnologije temeljene na podacima zahtijevaju metalno intenzivnu infrastrukturu. Prema najnovijem izvješću organizacije SEMI, globalne isporuke silicijskih pločica trebale bi porasti 5,2 posto u 2026. (nakon 5,4 post u 2025.), na 13.500 milijuna kvadratnih inča (MSI). Inovacije će poboljšati učinkovitost, ali ne dovoljno da obuzdaju rast potražnje potaknut digitalizacijom.

Jak rast potražnje uz ograničenu pokrivenost zalihama

U vrlo kratkom roku rast cijena bakra proširio se na druge metale, uključujući kositar. Niske razine zaliha na glavnim burzama također su doprinijele ovom rastu. Obnova zaliha u razdoblju uzlaznog trenda dodatno je pojačala rast cijena. Volatilnost bi se trebala smiriti kako špekulativni pritisci popuštaju.

Zalihe kositra u skladištu LME i SHFE

U dugoročnom razdoblju potražnja za kositrom nastavit će se povećavati, potaknuta rastom proizvodnje poluvodiča i infrastrukture za pohranu podataka — dvaju sektora koji troše ogromne količine metala. Prema posljednjem izvješću SEMI-ja, globalne isporuke silicijskih pločica trebaju rasti 5,2 posto ove godine, nakon 5,4 posto u 2025., na 13.500 MSI. Tehnološke inovacije smanjit će intenzitet potrošnje metala, ali ne dovoljno da nadoknade rastuću potražnju uzrokovanu digitalizacijom, zaključuju u Cofaceu.