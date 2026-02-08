Nova Kina: Indija preuzima ulogu ključnog partnera SAD-a i EU-a

Sporazum s SAD-om i sporazum o slobodnoj trgovini s EU-om dugoročno Indiju svrstavaju uza zapadnu stranu u aktualnome rebalansu globalnog poretka

Medijska je pozornost usmjerena prema Iranu uz nagađanja hoće li biti deala, hoće li SAD vojno intervenirati, hoće li se teokratski režim ajatolaha Alija Hamneija urušiti ili će se još jednom uspjeti održati. Za to vrijeme Indija je napravila iznimno važan korak u oblikovanju novoga svjetskog poretka. Carinski sporazum indijskog premijera Narendre Modija i američkog predsjednika Donalda Trumpa (2. veljače) i sporazum o slobodnoj trgovini između Indije i EU-a tjedan dana prije (nakon 20-ak godina pregovora) dugoročno i strateški svrstavaju tu zemlju uza zapadnu stranu u aktualnome rebalansu globalnog poretka.

Resetiranje globalnog tržišta

Istodobno za SAD i EU ti su sporazumi važna brana porastu ovisnosti o Kini, a Indiji daju snažan poticaj u njezinoj bilateralnoj utakmici s Kinom. A za dosadašnju kinesku dominaciju u Aziji i njezinu ambiciju da je pretvori u globalnu dominaciju najozbiljniji su izazov u posljednjih četvrt stoljeća, obilježenih kineskim naizgled nezaustavljivim rastom i razmjernim porastom utjecaja. 'Ruski efekt' Trumpova carinskog sporazuma s Modijem, koji se u medijskim analizama gura u prvi plan, samo je taktičke prirode.

Dogovor između Modija i Trumpa da Indija prestane kupovati rusku naftu i okrene se američkim i u budućnosti venezuelskim energentima možda može djelovati kao dodatan motiv Putinu u pregovorima o završetku rata u Ukrajini. No na strateški dubljoj razini Indija u sljedećim (vjerojatno) desetljećima za SAD i EU na području gospodarske suradnje postaje ono što je dosad bila Kina. Nadajmo se, uz ponešto naučenih lekcija.