Gdje se građevinske dozvole dobivaju za 30, a gdje za 300 dana

Podaci za tri godine otkrivaju rast rokova i neujednačenost, veliki gradovi koče sustav, dok manji pokazuju da može brže

Građevinska dozvola u Hrvatskoj i dalje je jedna od ključnih prepreka investicijama, a koliko će investitor čekati često više ovisi o gradu nego o samom projektu. Najnoviji podaci Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine pokazuju da se na dozvolu u prosjeku čeka oko dva mjeseca, no stvarna slika je znatno složenija. Razlike među gradovima su i višestruke, a ukupni proces u nekim sredinama traje i više od godinu dana.

Iako se prosjek na nacionalnoj razini nije dramatično mijenjao, detaljnija analiza za 2023., 2024. i 2025. godinu otkriva zabrinjavajuće trendove. Sustav ne ubrzava, priprema dokumentacije traje sve dulje, a veliki gradovi dodatno opterećuju ukupne rezultate. Istodobno, pojedini manji gradovi pokazuju da je dozvole moguće izdavati i za manje od mjesec dana, što otvara pitanje zašto takva praksa nije postala standard u cijeloj zemlji.