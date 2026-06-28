Donedavni direktori Benettona i Pepca vratili Batu u Hrvatsku

Prva trgovina otvorena je u Zagrebu, a novi franšizer planira širenje mreže i povratak brenda na domaće tržište

Desetak godina nakon zatvaranja i zadnje iz lanaca trgovina Bata u Hrvatskoj, Bata nam se vratio. Prije tjedan dana otvorena je prva Bata trgovina u zagrebačkom šoping centru Supernova Garden Mall u Dubravi, a u planu je i otvaranje trgovine na drugoj strani grada, u šoping centru Point u naselju Vrbani, nakon čega bi se Bata postupno trebao proširiti po cijeloj zemlji.