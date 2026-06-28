Tvrtke i tržišta
Donedavni direktori Benettona i Pepca vratili Batu u Hrvatsku
28. lipnja 2026.
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Prva trgovina otvorena je u Zagrebu, a novi franšizer planira širenje mreže i povratak brenda na domaće tržište
Desetak godina nakon zatvaranja i zadnje iz lanaca trgovina Bata u Hrvatskoj, Bata nam se vratio. Prije tjedan dana otvorena je prva Bata trgovina u zagrebačkom šoping centru Supernova Garden Mall u Dubravi, a u planu je i otvaranje trgovine na drugoj strani grada, u šoping centru Point u naselju Vrbani, nakon čega bi se Bata postupno trebao proširiti po cijeloj zemlji.
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