Pomrčina Sunca stiže, a s njom i rekordne cijene smještaja

Milijuni turista stižu na Island i u Španjolsku, a hoteli koriste golemu potražnju i cijene podižu i više od 140 posto

Milijuni turista ovoga će tjedna gledati prema nebu kako bi svjedočili potpunoj pomrčini Sunca, no oni koji su na vrijeme rezervirali smještaj već su imali priliku vidjeti jedan drugi spektakl, eksploziju cijena. U dijelovima Islanda i Španjolske, koji se nalaze na putanji potpune pomrčine, hotelske sobe i privatni smještaj poskupjeli su desecima, a ponegdje i više od 100 posto, prenosi EuPerspectives.

Islandski grad Grundarhverfi većini ljudi vjerojatno predstavlja upravo ono što zamišljaju kada čuju izraz 'usred ničega'. Ipak, noćenje u lokalnom studiju od svega 14 metara kvadratnih u vrijeme pomrčine stoji oko 700 eura. Razlog je jednostavan – poluotok Kjalarnes, na kojem se studio nalazi, jedno je od rijetkih mjesta u Europi s kojih će se moći promatrati potpuna pomrčina Sunca.

U Reykjavíku hotelske sobe u noći pomrčine u prosjeku koštaju više od 1000 dolara, što je više od 140 posto više nego istog datuma prošle godine, pokazuju podaci analitičke tvrtke Lighthouse. U sjevernoj Španjolskoj cijene u A Coruñi više su se nego udvostručile, dok su u Bilbau i Santiago de Composteli porasle 59 odnosno 31 posto. Na Mallorci, gdje će pomrčina biti vidljiva nisko na horizontu u vrijeme zalaska Sunca, cijene su više za oko petinu.

Interes turista višestruko je povećan. Prema podacima Hotels.coma, pretraživanja smještaja za destinacije duž putanje potpune pomrčine porasla su 245 posto u odnosu na prošlu godinu. Potražnja je najbrže rasla u Valenciji, na Mallorci i u Reykjavíku, gdje prosječne dnevne cijene smještaja iznose oko 285, 405 i 610 dolara.

Ni privatni smještaj nije ostao pošteđen vala potražnje. Prema podacima analitičke tvrtke AirDNA, cijene na platformama za kratkoročni najam u islandskim područjima zahvaćenima pomrčinom porasle su 53,7 posto na godišnjoj razini. U Španjolskoj, koja raspolaže znatno većom ponudom smještaja, cijene unutar putanje potpune pomrčine ipak su u prosjeku više 15,8 posto.

- Potražnja je pretjerana i dolazi sa svih strana - rekla je Helga Maria Albertsdóttir, direktorica Sky Lagoona u Reykjavíku. Gosti tog kompleksa pomrčinu će promatrati iz geotermalnih bazena.

Turističke kompanije pritom su na povećanu potražnju morale odgovoriti mjesecima unaprijed. Ryan Connolly, suosnivač luksuzne turističke kompanije Hidden Iceland, za Financial Times je rekao da je prvu rezervaciju za putovanje povezano s pomrčinom dobio još u rujnu 2024. Već u ožujku ove godine morao je početi odbijati nove rezervacije jer je, kako kaže, 'u cijeloj zemlji već bilo ludo i potpuno popunjeno'.

Aviokompanije povećavaju kapacitete

Na pomrčinu su se pripremile i aviokompanije. Icelandair je dodao nove letove kako bi zadovoljio povećanu potražnju, osobito onu iz Sjedinjenih Američkih Država, a izvršni direktor Bogi Nils Bogason kaže da će kompanija tijekom vrhunca sezone letjeti punim kapacitetom.

I Delta je dodala letove između New Yorka i Reykjavíka. Bogason navodi da je interes posebno velik u Sjevernoj Americi, zbog čega su aviokompanije prioritet dale upravo tim linijama.

Turistički val proširio se i na more. Kompanije za kružna putovanja, među kojima su Princess Cruises i Virgin Voyages, ponudile su posebne aranžmane za promatranje pomrčine s mora uz obale Španjolske i Islanda, a oni su rasprodani.

Broj raspoloživih sjedala na redovitim zrakoplovnim linijama u tjednu pomrčine porastao je 7,9 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok su hotelske rezervacije za kolovoz 2026. veće 17,8 posto nego u kolovozu 2025.

Španjolska već računa milijune

Španjolska je već izračunala koliko bi joj pomrčina mogla donijeti. Studija koju je predstavilo Ministarstvo gospodarstva, trgovine i poslovanja procjenjuje da će događaj gospodarstvu donijeti neto doprinos od 347,6 milijuna eura.

Očekuje se da će između 10. i 16. kolovoza, odnosno u referentnom tjednu, u 36 španjolskih pokrajina kroz koje prolazi putanja potpune pomrčine i okolna područja stići oko 446.700 turista. Njihova dodatna turistička potrošnja trebala bi dosegnuti 342,19 milijuna eura. Španjolska pritom ima dovoljno smještajnih kapaciteta da primi dodatni val turista. U pogođenim područjima dostupno je više od milijun smještajnih jedinica, uključujući hotele, apartmane, kampove, ruralne objekte i privatni turistički smještaj.

Zanimljivo je da pomrčina dio turista odvodi i u područja koja inače nisu na glavnoj turističkoj karti zemlje. Dio potražnje usmjeren je prema unutrašnjosti, odnosno takozvanoj „praznoj Španjolskoj“, čime se turisti barem privremeno preusmjeravaju iz tradicionalno najpopularnijih južnih turističkih odredišta.

Pomrčina stiže i u trenutku kada se dijelovi Španjolske još bore s posljedicama jednih od najgorih šumskih požara u posljednjih 30 godina. U dijelovima Aragona na snazi su izvanredna ograničenja za motorna vozila, dok su neki prirodni parkovi u Valenciji zatvoreni.

Veliki interes, ali i veliki rizik

Ipak, turistima nitko ne može jamčiti da će vidjeti ono zbog čega su platili visoke cijene. Najveći problem predstavlja vrijeme. Na Islandu, primjerice, naoblaka bi mogla potpuno pokvariti spektakl. U slučaju guste naoblake, učinak pomrčine uglavnom bi se sveo na zamračenje neba. Trenutačna prognoza za Reykjavík ipak je povoljna, uz tek laganu naoblaku.

Većina klijenata Ryana Connollyja pomrčinu će promatrati s poluotoka Reykjanes, nakon obilaska vulkanskog područja. Čak i ako oblaci zaklone Sunce, turistima ostaju druge aktivnosti, pa putovanje, prema njegovim riječima, i dalje vrijedi.

A turističke agencije već gledaju prema sljedećoj velikoj prilici. Rezervacije ubrzano pristižu za egipatski Luksor, gdje će se idućeg kolovoza moći promatrati nova potpuna pomrčina Sunca. Financial Times tu pomrčinu naziva 'pomrčinom stoljeća' jer će potpuna faza biti najdulja vidljiva s kopna sve do 2114. godine.