Norveški mirovinac s rekordnom dobiti unatoč ulaganju u SpaceX

Državni fond kojim upravlja Norges Bank Investment Management izvijestio je o polugodišnjoj dobiti većoj od 184 milijarde dolara

Norveški državni investicijski fond, poznatiji i kao 'Naftni fond', zabilježio je u prvom polugodištu rekordnu dobit. No, najveći svjetski institucionalni investitor suočava se i s nekim neugodnim pitanjima nakon što je otkriveno da u portfelju ima i dionice SpaceX-a koje su u zadnjih mjesec dana vrlo kolebljive, blago rečeno.

Kako prenosi CNBC, državni fond kojim upravlja Norges Bank Investment Management (NBIM), vrijedan 2,3 bilijuna dolara, izvijestio je u srijedu o rekordnoj polugodišnjoj dobiti većoj od 1,75 bilijuna norveških kruna, odnosno 184 milijarde dolara. Takav rezultat prvenstveno je posljedica rasta vrijednosti dionica azijskih tehnoloških kompanija, što je pomoglo fondu da ostvari prinos od 9,4 posto.

'Štedionica svih Norvežana'

Podsjetimo, 'Naftni fond' osnovan je prije tri desetljeća kako bi se prihodi od norveške naftne i plinske industrije sačuvali za buduće generacije i pokrili rastuće troškove mirovina i socijalnog sustava kako norveško stanovništvo stari. Međutim, fond ne isplaćuje mirovine izravno građanima niti građani imaju pojedinačne račune u njemu, kao što je to slučaj, primjerice, u hrvatskim mirovinskim fondovima. Umjesto toga, Norveška koristi tzv. proračunsko pravilo, prema kojem tamošnja vlada godišnje smije povući samo očekivani realni prinos fonda (oko tri posto) i preliti ga u državni proračun za financiranje javnih usluga i mirovinskog sustava.

Fond je na neki način 'štedionica svih Norvežana', a zaradu ostvaruje ulaganjem u 7000 kompanija u više od 50 država svijeta. Fond posjeduje oko 1,5 posto svih svjetskih dionica uvrštenih na burzi. Dionice čine više od dvije trećine portfelja, pri čemu NBIM također ulaže u obveznice, nekretnine i infrastrukturu obnovljivih izvora energije. Oko 40 posto portfelja fonda čine američke dionice, a njegova najvrjednija ulaganja su udjeli u Nvidiji, Appleu i Microsoftu.

No, jedna nova pozicija izazvala je pažnju norveške javnosti. NBIM je u polugodišnjem izvješću otkrio i kako fond posjeduje udio od 0,05 posto u SpaceX-u, procijenjen na nešto više od 1,2 milijarde dolara. Udio u SpaceX-u zanemariv je u usporedbi s nekima od njegovih drugih ulaganja u američki tehnološki sektor, uključujući 1,3 posto udjela u Nvidiji vrijednog 61,8 milijardi dolara i 1,2 posto vlasništva u Appleu procijenjenog na 52,7 milijardi dolara.

Ulaganje u SpaceX čini NBIM značajnim investitorom u objema kompanijama uvrštenima na burzi koje vodi Elon Musk. Norveški državni fond također drži jedan posto udjela u Tesli, čija je vrijednost krajem prvog polugodišta iznosila oko 15,7 milijardi dolara. Upitan na konferenciji za medije u srijedu o volatilnosti dionica SpaceX-a u fondu, zamjenik glavnog izvršnog direktora Trond Grande rekao je da NBIM ne komentira pojedinačne dioničke pozicije.

'Čipovi, čipovi, čipovi'

- U prvom polugodištu bili smo otprilike na razini indeksa, a to je bio slučaj i tijekom ljeta - rekao je. Podsjetimo, dionice SpaceX-a naglo su porasle nakon izlaska na burzu u lipnju, ali su od tada pretrpjele snažan pad, pri čemu su stotine milijardi dolara tržišne kapitalizacije SpaceX-a izbrisane do kraja srpnja. U posljednjih nekoliko dana cijena se počela oporavljati. U ponedjeljak je SpaceX prvi put od 16. srpnja zaključio iznad svoje IPO cijene od 135 dolara. - Posjedujemo dionice 7000 kompanija, neke rastu, neke padaju, svaki dan. I to ne samo svaki dan, već mnogo puta dnevno - dodao je glavni izvršni direktor Nicolai Tangen na upit o kretanju cijene SpaceX-a.

Tijekom konferencije za medije, Tangen je naglasio ulogu koju je poluvodički sektor imao u rastu fonda u prvom polugodištu. - Čipovi, čipovi, čipovi, čipovi - rekao je stojeći ispred grafikona koji prikazuje dionice s najboljim prinosom u portfelju, što je uključivalo Samsung, SK Hynix, TSMC, ASML, Intel i Nvidiju. Početkom godine fond nije - kao i globalna tržišta dionica - prošao neokrznut; njegova ulaganja u dionice pala su za 2,6 posto u prvom tromjesečju jer su tržišta bila zahvaćena zabrinutošću oko nastavka ulaganja u umjetnu inteligenciju i rata između SAD-a i Irana.

No, u drugom tromjesečju dionički portfelj NBIM-a porastao je za 16 posto, što je dovelo do polugodišnjeg prinosa na dioničkom portfelju od 13 posto. U govoru na političkoj konferenciji Arendalsuka u Norveškoj u utorak, Tangen je državni fond nazvao 'štednom kasicom za cijelu Norvešku'. No, upozorio je da Norveška 'mora biti spremna na to da će vrijednost fonda rasti i padati'.

- Može li fond nestati? Odgovor na to pitanje je 'da', a najgore je što je u svijetu u kojem danas živimo to prilično vjerojatno - rekao je. - U povijesti ne postoji zemlja koja je uspjela dugoročno zadržati veliko financijsko bogatstvo. Bogatstva se na kraju uvijek izgube - poručio je nimalo optimistično Tangen.