Prihodi kompanija porasli 900 milijuna eura, ali marže rastu rijetkima



Troškovi rada pritišću profitabilnost, dok najveći skok EBITDA marži bilježe hotelijeri i brodari, pokazuje analiza

Nema sumnje da ulagači i analitičari na rubu stolca iščekuju objavu (polu)godišnjih rezultata izlistanih kompanija ne bi li crno na bijelo znali kakva je podloga iza kupljenih dionica, ali i koliko je čvrsta podloga koja stvara BDP. Ako je suditi prema podacima, unatoč vrućinama cvate na sve strane. Prihodi su u prvoj polovini godine rasli gotovo svima – ukupno su veći oko 900 milijuna eura.

Postotno su najviše skočili Ini (20 posto), Končaru (14 posto) i Atlanticu (10 posto). No očekivano su, s obzirom na to da Hrvatsku još krasi visoka inflacija i (usporen, ali ne i zaustavljen) rast plaća, rasli i rashodi, pa je znatno točnija mjera uspjeha dobit, točnije EBITDA marža. A tu stvari cvjetaju tek ponekima. Doduše, rastu i one, nekima i dvoznamenskasto, no stvar detaljno objašnjava poslovni savjetnik Nikola Nikšić.