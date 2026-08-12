Rusija odobrava trgovanje bitcoinom, ethereumom i USDT-om

Bitcoin, ethereum i tether prešli su granicu likvidnosti središnje banke, sve ostalo, uključujući xrp, ostaje nedostupno za ulagače

Ruska središnja banka predložila je svoj prvi okvir koji bi običnim investitorima omogućio trgovanje kriptovalutama na javnim tržištima. Banka Rusije objavila je 11. kolovoza nacrt direktive koja bi nekvalificiranim investitorima omogućila kupnju digitalne imovine putem brokera, kripto mjenjačnica ili upravitelja, unutar strogog godišnjeg limita.

- Postavljamo ograničenje na kupnju kriptovaluta za nekvalificirane ulagače. Preko svakog posrednika, bilo brokera, kripto mjenjačnice ili upravitelja, moći će se steći takva imovina u iznosu od 300 tisuća rubalja godišnje - napisali su iz središnje banke u zasebnoj obavijesti.

Zašto samo tri

U nacrtu se navode točno tri tokena odobrena za javno trgovanje na burzi: bitcoin, ethereum i usdt. Središnja banka povezala je kratki popis sa zakonom potpisanim ovog mjeseca.

Filter je likvidnost i dosadašnji uspjeh. Prema novom zakonu o digitalnim valutama, tržišna kapitalizacija, prosječni dnevni volumen i najmanje pet godina povijesti cijena na stranim platformama odlučuju o tome ispunjava li uvjete.

- Kako bi se zaštitili nekvalificirani ulagači od naglih i nepredvidivih fluktuacija tečajeva kriptovaluta, bit će im dostupne samo najlikvidnije od njih - rekla je banka.

Samo ograničenje je zapisano u operativnom tekstu direktive.

- Maksimalni iznos ukupne vrijednosti digitalnih valuta stečenih putem brokera tijekom kalendarske godine iznosi 300 tisuća rubalja - navodi se u članku 2.

Xrp, kriptovaluta koju su 2012. godine stvorili osnivači tvrtke za plaćanje Ripple, zasad je izostavljena s popisa odobrenih. Čini se da bi token ispunjavao uvjete s obzirom na kriterije, ali xrp je tijekom godina prošao kroz regulatorne probleme, koji proizlaze iz u međuvremenu riješene tužbe SEC-a, što je uzrokovalo da je token uklonjen s popisa, a zatim ponovno uvršten na nekoliko burzi, što bi moglo biti faktor.

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Kvalificirani investitori, bogatija i akreditirana klasa Rusije, ne suočavaju se ni s jednim od ovih zidova.

- Kvalificirani investitori moći će steći sve kriptovalute kojima će se trgovati na burzi i izvanburzovnim tržištima, bez ograničenja. Svi investitori, bez obzira na svoj status, morat će proći testiranje i upoznati se s rizicima ulaganja u kripto imovinu - dodaje se.

Ovaj potez slijedi ranije korake središnje banke da otvori kriptovalute bogatim investitorima, a događa se u trenutku kada je Tetherova uloga pod lupom, izdavatelj stablecoina zamrznuo je milijune USDT-a vezanih za sankcionirane ruske burze. Banka Rusije prima komentare do 24. kolovoza, a direktiva stupa na snagu 10 dana nakon službene objave koju je potpisala guvernerka Elvira Nabiullina.