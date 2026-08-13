Kako s pomoću AI-ja preživjeti najezdu AI agenata

Kako razlikovati korisnog AI agenta od skupog tehnološkog mamca može odlučiti nekoliko pitanja koja treba postaviti prije ulaganja

Žali se vlasnik manjeg poduzeća: 'Ne mogu više živjeti od njih! Presreću me na najnemogućijim mjestima i nude čudotvorna AI rješenja za moju firmu. Kažu da imaju odlične AI agente. Nekad nisam smio ući u kvartovski kafić a da netko ne traži od mene da zaposlim nekoga njegova rođaka. Sad više ne nude žive ljude, ali kava mi prisjedne jer uvijek naiđe netko da mi ponudi svog AI agenta.'

Nije to jedini poduzetnik ili menadžer od kojega se ove godine može čuti slična priča. Oni koji imaju svoje šefove odjela, pokušavaju prodavače AI agenata usmjeriti na tu razinu. Ali onda šefovi odjela upadaju u gazdin ured, zaraženi idejama o angažiranju AI agenata.