ekonomalije

Kako s pomoću AI-ja preživjeti najezdu AI agenata

13. kolovoza 2026.
AI robot umjetna inteligencija posao poslovi, tržište rada, krađa posla, krade posao
foto Shutterstock
Miodrag Šajatović
Miodrag Šajatović
Dodajte lidermedia.hr u omiljeni Google izvor

Kako razlikovati korisnog AI agenta od skupog tehnološkog mamca može odlučiti nekoliko pitanja koja treba postaviti prije ulaganja

Žali se vlasnik manjeg poduzeća: 'Ne mogu više živjeti od njih! Presreću me na najnemogućijim mjestima i nude čudotvorna AI rješenja za moju firmu. Kažu da imaju odlične AI agente. Nekad nisam smio ući u kvartovski kafić a da netko ne traži od mene da zaposlim nekoga njegova rođaka. Sad više ne nude žive ljude, ali kava mi prisjedne jer uvijek naiđe netko da mi ponudi svog AI agenta.'

Nije to jedini poduzetnik ili menadžer od kojega se ove godine može čuti slična priča. Oni koji imaju svoje šefove odjela, pokušavaju prodavače AI agenata usmjeriti na tu razinu. Ali onda šefovi odjela upadaju u gazdin ured, zaraženi idejama o angažiranju AI agenata.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Ai Agenti#Gartner#Gartnerov Hype Cycle#Umjetna Inteligencija#Poslovanje#Ai Rješenja#Menadžment#Automatizacija#Tehnologija U Poduzetništvu#Hrvatski Poduzetnici
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right